Nešťastná Vlhová prechádza neľahkým obdobím: Nad vodou ju drží jedna vec!

Tréner Petry Vlhovej Livio Magoni nešetril po prvom kole nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára kritikou na adresu slovenskej lyžiarky.

Trať druhého však bola v jeho réžii a k štartovej bráne sa rozhodol ísť spoločne so svojou zverenkou, ktorá v tých okamihoch potrebovala podporu.

"Prvýkrát sa stalo, že bol pri mne na štarte, pretože som sa po prvom kole trošku opúšťala. Bol pri mne celý čas a dával mi nejaké rady. Bolo dobré, že tam bol so mnou, začala som si veriť. Druhú jazdu som išla lepšie. Po nej ma podporil, že dnes to už máme za sebou a ideme ďalej. Nič nie je stratené, toto potrebujeme hodiť za hlavu a sústrediť sa na Flachau a ďalšie preteky," povedala Vlhová, ktorá skončila v Kranjskej Gore na nepopulárnom štvrtom mieste.

Výsledok, no najmä výkon z prvého kola doľahol na slovenskú reprezentantku aj po súťaži. V cieľových priestoroch niekoľko minút zápasila s emóciami: "Potrebovala som to predýchať, lebo prvé kolo ma veľmi hnevalo a ešte hnevá. Nikto za to nemôže, len ja. Môj tím robí na 120 percent, dáva do toho všetko a už je iba na mne, ako sa s tým vyrovnám. A ja som to pokazila. Hnevám sa len na seba. Potrebujem sa vyplakať a potom to odíde, radšej, ako to držať v sebe a potom možno plakať celý deň. Potrebujem to dostať zo seba von."

Vlhová figuruje po podujatí v Slovinsku na tretej priečke celkového poradia SP a v hodnotení slalomu jej stále patrí druhá priečka. Napriek tomu priznala, že prežíva neľahké obdobie. "Momentálne bojujem sama so sebou a v mojej hlave. Teraz nie je nič o technike, o lyžiach, o lyžiarkach. Športovec má niekedy také obdobia a nikto mu nepomôže, musí sa on sám z toho dostať a získať istotu," uviedla 22-ročná Slovenka. "Ešte na rozjazdení bola Petra veľmi rýchla, ale nedokázala to preniesť do pretekov. Stres v jej hlave je príliš veľký. Budem to riešiť talianskym štýlom, potrebuje trocha zábavy. Petra teraz neprežíva dobré obdobie, ale pre mladú pretekárku to nie je nič nezvyčajné. S Tinou Mazeovou som to zažíval niekedy aj každý deň," pokračoval Magoni. Nielen v talianskom trénerovi, ale v celom tíme našla Vlhová oporu aj v týchto časoch: "Každý z tímu stojí pri mne, aj keď sa nedarí. Snažia sa robiť všetko, čo sa dá. Brat Boris s Liviom mi dodávajú sebavedomie. Som rada, že boli obaja so mnou hore na štarte."

Vlhová sa na nich bude môcť spoľahnúť aj v utorok vo Flachau. V rakúskom rezorte je na programe nočný slalom, ktorého druhé kolo sa začne až o 20.45 h. "Musím nastaviť môj organizmus, tieto dva dni pôjdem spať trošku neskôr a pospím si dlhšie. Kopec nie je jednoduchý, pretože stále padá a sú tam vlny. Takže tam treba byť neustále pripravený na všetko. Uvidíme, všetko je teraz na mne," povedala Vlhová. "Preteky vo Flachau budú večer, čo bude pre Petru drobná výhoda. Bude mať dlhší čas na rozcvičku, to je v jej prípade veľmi dôležité. Očakávam tam od nej, že bude jazdiť ako Petra Vlhová, teda to, na čo má," uzavrel Magoni.