Syn speváčky Věry Špinarovej († 65): Bolestivé rozhodnutie po jej smrti!

Adam Pavlík (42), syn rockovej legendy Věry Špinarovej († 65), už nebude hrať s kapelou jej pesničky.

Muzikantovi totiž skladby mamu veľmi pripomínajú a je teda pre neho o to ťažšie sa s jej nečakanou smrťou zmieriť. Pavlík má jasno v tom, ako urobí definitívnu bodku za kariérou českej hviezdy!

Pre Adama Pavlíka, syna legendárnej speváčky Věry Špinarovej († 65), boli uplynulé sviatky smutné. „Aj som si poplakal,“ povedal českému denníku Aha! muzikant, ktorý vlani prišiel o známeho otca Iva Pavlíka († 84) i mamu. „Verím, že ma už nič horšieho nečaká,“ vyhlásil Adam, ktorý sa rozhodol pre bolestný krok.

„Pokiaľ ide o mamu, tak jej kariéru definitívne uzavriem teraz v marci. Na koncerte A stále vás mám rada v Ostrave zahrám jej pesničky naposledy a už sa k nim nikdy nebudem vracať,“ dodal Pavlík, ktorý so Špinarovou až do jej smrti vystupoval. „Pre mňa to bude uzavretá kapitola,“ vyhlásil s tým, že na akcii vystúpia speváčky Marie Rottrová, Jitka Zelenková, Ilona Csáková či Heidi Janků. Špinarová zomrela v marci po kolapse na koncerte v Čáslavi.