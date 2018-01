Zarážajúci krok najznámejšej značky cigariet: Takto chce ľudí odnaučiť fajčiť!

Tabaková spoločnosť Philip Morris zverejnila v niektorých britských novinách reklamu, ktorá má podporiť jej ambíciu zastaviť predaj cigariet v Británii.

Informoval o tom spravodajský server BBC. Majiteľ značky Marlboro tiež uviedol, že keby prestal hneď cigarety vyrábať, jeho miesto na trhu by zaujali konkurenčné firmy. "Naše novoročné predsavzatia: Chceme sa vzdať cigariet", píše sa v reklame, ktorá fajčiarom radí navštíviť webové stránky s informáciami, ako prestať fajčiť, alebo aké alternatívy k tabaku sú na trhu.



Do vývoja týchto alternatívnych produktov spoločnosť vložila 2,5 miliardy libier. Philip Morris tiež požiadal premiérku Theresu Mayovú o možnosť tlačiť priamo na škatuľky cigariet informácie ako prestať fajčiť a ako sa preorientovať na alternatívne možnosti fajčenia.



Na otázku, prečo firma jednoducho neprestane cigarety vyrábať, jej hovorca uviedol: "Snažíme sa ísť cestou bez cigariet tak rýchlo, ako môžeme. Keby sme prestali predávať cigarety už zajtra, ostatní by zaujali naše miesto," povedal BBC hovorca podniku.



Britskí fajčiari si podľa neho veľmi dobre uvedomujú, aké nebezpečenstvo fajčenie prináša, a chcú viac informácií o možnostiach, ako prestať fajčiť, alebo čím cigarety nahradiť. Philip Morris ponúka na britskom trhu niekoľko alternatív vrátane výrobkov zo zahrievaného tabaku iQOS. V portfóliu spoločnosti sú tiež elektronické cigarety Nicocig, Vivid a Mesh.



Vlani v júli prišla britská vláda s plánom znížiť do roku 2022 percento fajčiarov v populácii z 15,5 percenta na 12 percent, a pripraviť tak cestu k nefajčiarskej generácii.