Novoročné predsavzatie navonok dokonalej Meghan Markle: Tohto sa túži zúfalo zbaviť!

Aj snúbenica princa Harryho má chyby, ktorých sa chce rok čo rok zbaviť.

Herečka Meghan Markle to priznala na svojom lifestyleovom blogu. ,,Prestať si hrýzť nechty. Prestať nadávať. Toto sú moje novoročné predsavzatia takmer každý jeden rok,“ priznala začiatkom roku 2016. ,,Nadávam, keď som prepracovaná alebo naopak rozjarená po pár drinkoch. A čo sa týka obhrýzania nechtov, tomu sa venujem počas turbulentného letu alebo ak mám deň plný stresu. To by však dáma robiť nemala, dokelu,“ napísala herečka na svojom blogu, z ktorého cituje denník The Sun.

Meghan ho písala tri roky, skončila s tým v apríli 2017. Budúca manželka princa Harryho sa tento rok vzdala tiež úlohy v seriáli Kravaťáci (The Suits), rolu Rachel Zane stvárňovala viac než sedem rokov.