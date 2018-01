Naučte deti rozumieť obrazom: Ako sa zoznámiť so slávnymi dielami hravou formou

Dostať ratolesti ku kvalitnému umeniu môže byť niekedy ťažké. Priznajme si, deti majú radšej animáky a svoje hudobné idoly. Problém môže byť aj v tom, že už slovo umenie vzbudzuje rešpekt, akoby išlo o niečo ťažko pochopiteľné.

Kniha Ako maliari vidia svet vaše deti zoznámi so slávnymi slovenskými maliarmi hravou formou.



Mikuláš Galanda (* 1895 - † 1938)

Matka s dieťaťom

Umelec tento obraz najprv niekoľkokrát nakreslil líniami. Línie sú čiary a sú všade okolo nás. Neskôr pri maľovaní obrazu autor použil predovšetkým odtiene červenej farby. Čo podľa teba táto farba vyjadruje? Ružová, ktorá na obraze prevláda, je nežná a príjemná. Taká, aký je vzťah medzi tebou a tým, kto ťa má najradšej. Červená, modrá a žltá sú základné farby. Zelená, fialová a oranžová sú farby odvodené a vznikajú miešaním základných farieb. Napríklad zelenú vytvoríš zo žltej a z modrej, oranžovú z červenej a zo žltej.

Milan Laluha (* 1930 - † 2013)

Žena s hrabľami

Naši predkovia kedysi ťažko pracovali. Veľa orali, sadili, kosili a hrabali. Hovoria o tom aj obrazy maliara Milana Laluhu. Zaujímal ho život našich prastarých otcov a mám i našamalebná slovenská krajina. Plochy jeho obrazov sú kontrastné – výrazne odlišné. Obrazy Milana Laluhu sú pre nás ako zrakové hádanky. Čím dlhšie a pozornejšie sa na ne pozeráme, tým viac vecí na nich nájdeme. A tak sa z geometrických tvarov vynoria pestré šatky, sukne a batohy našich prababičiek. Nájdeš ich?

Ľudovít Fulla (* 1902 - † 1980)

Deti pri mori

Výtvarník Ľudovít Fulla bol presvedčený, že obraz tvoria líniotvary a farboplochy. Podľa toho namaľoval aj tento obraz. Najprv na podklad naniesol farbu, potom nakreslil línie, teda čiary. Takýmto spôsobom vytvoril aj iné obrazy. Fulla bol jedným z prvých autorov na Slovensku, ktorí maľovali moderné obrazy. Všimni si, že nie sú namaľované podľa skutočnosti. Tvary predmetov sú zjednodušené až tak, že miestami vidíš len ich náznaky. Náznaky sú neúplné tvary, ktoré si domyslíš. „Moderný maliar nemaľuje len to, čo vidí, ale aj to, čo o veci vie,“ povedal Fulla. Maliar však maľuje aj to, čo si predstavuje. A potom príde na rad predstavivosť toho, kto sa na obraz pozerá.