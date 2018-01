Lenka bola hviezdou šou VyVolení, jej život sa dramaticky zmenil: Neuveríte, kde skončila

Určite si ju pamätáte z úspešnej šou VyVolení. Vtedy bola Lenka Varsányiová (33) jemnou blondínkou. Dnes je z nej jemná brunetka, vydajom získala priezvisko Samman, žije v Dubaji a je mamou 6-ročnej dcérky Salmy.

Nám porozprávala, ako trávi sviatky ďaleko od domova a či v jej novej moslimskej rodine prijali kresťanské tradície, na ktoré bola zvyknutá zo Slovenska.

Aký je rozdiel medzi Vianocami na Slovensku a v Dubaji, kde žijete už 8 rokov?

Odmalička milujem Vianoce. Spájajú sa mi s mnohými krásnymi spomienkami z detstva. Moji rodičia sa vždy snažili pripraviť mne aj bratovi nezabudnuteľné sviatky. Vždy boli štedrí a učili nás dodržiavať tradície. Ostalo to vo mne hlboko zakorenené a teraz sa snažím, aby moja 6-ročná dcérka mala každý rok podobné Vianoce. Dubaj je úžasný v tom, že podporuje rozličné sviatky všelijakých kultúr a náboženstiev. Vianoce pre kresťanov, Eid pre moslimov, Díválí pre hinduistov a podobne. Počas Vianoc je Dubaj vyzdobený, všade sú vianočné stromčeky a rôzne vianočné festivaly. I keď chýba zima a sneh, časom si človek zvykne, a tiež to má svoje čaro.

Trávite najkrajšie sviatky bez svojich rodičov?

Odkedy sa mi narodila dcéra, cez Vianoce sme na Slovensku neboli. Priznám sa, že to trošku s tým materstvom preháňam a vždy som sa Salmu bála odv­liecť do zimy, mala som obavy, aby neochorela. Preto takmer každý rok chodia moji rodičia na sviatky za nami. A ja organizujem Vianoce pre celú rodinu. Odkedy som vstúpila do manželovej rodiny, oslavujú Vianoce aj oni, napriek odlišnému náboženstvu a kultúre. Každý rok vyzdobíme so Salmou stromček a napečieme tradičné slovenské maslové rožky. Všetkých pozvem k nám na večeru plnú dobrôt. Minulý rok sme robili pečeného moriaka - trochu sme to zamerikanizovali, aby to pripomínalo Vianoce, ako ich poznáme z klasických amerických filmov. Najala som aj spevákov oblečených za Santu Clausa a za škriatka. Darčeky pod stromčekom si našiel každý, ale najväčšiu radosť mali, samozrejme, deti. Pri večeri po našom rozkrojím jabĺčko, už vedia, že je to slovenská tradícia, ktorá symbolizuje súdržnosť rodiny. A máme aj typické oblátky s medom, ktoré milujú.

Váš manžel je moslim. Aký má postoj k týmto kresťanským sviatkom?

Miluje ich rovnako ako ja. Vyrastal v Paríži a študoval v Kalifornii, preto je zvyknutý na oslavy Vianoc, pre nás také blízke.

Čo na Štedrý večer večeriate a kto nosí u vás darčeky?

Ako som už spomínala, pripravujeme si pečeného moriaka s pečenými zemiakmi alebo so zemiakovým pyré, k tomu ružičkový kel a gaštany. Nechýbajú oblátky, vianočný punč a rôzne ovocie. Ako zákusok je to tradične veľká čokoládová torta a maslové rožky. Samozrejme, nesmú chýbať rôzne arabské jedlá, ktoré buď prinesie moja svokra, alebo ich objednáme. Zvyknem pripraviť aj vyprážané filé a majonézový šalát. Tomu sa vždy teší moja švagriná, ktorá je z Moldavy, a tam ho tiež robievajú na Vianoce. My to všetko tak pekne zmiešame, aby si každý našiel to svoje, a cítil sa dobre. Hodnota Vianoc zostáva rovnaká - rodina je spolu a cítiť radosť, lásku a spokojnosť.

Spomínali ste typické arabské jedlá. Aké to sú?

Napríklad hummus, čiže nátierka z cícera. Podáva sa s čerstvým arabským chlebom. Ďalej herra esbao, to je šalát zo šošovice, z kúskov pečeného cesta, opečeného chlebíka, vyprážanej cibuľky a z čerstvého koriandra. Obľúbeným arabským šalátom, ktorý sa podáva ako predjedlo, je tabouleh, v ktorom je nadrobno nasekaný petržlen a paradajka, zaliaty olivovým olejom a citrónovou šťavou. No a nesmiem zabudnúť na fatayer, slané pečivo plnené buď špenátom alebo syrom.

Ako budete tráviť Vianoce tento rok?

Budeme prvýkrát v našom novom dome v Kalifornii. Tento rok sme teda postavili dva stromčeky. Jeden v Dubaji a druhý v Amerike. Žiaľ, tentoraz mi bude chýbať rodina. Rodičia s bratom sú na Slovensku, tak verím, že sa uvidíme v januári. Zároveň som zvedavá na typické americké Vianoce. Teším sa, ako si spolu so Salmou pozrieme vianočné komédie a Popolušku, ktorú miluje. Mrázika sa ešte minulý rok bála.

Je pre vás dôležité, aby dcéra ako moslimka poznala posolstvo Vianoc?

Chcem, aby si Salma uvedomila, že Vianoce sú sviatky pokoja, radosti, lásky a štedrosti. A že by to mal byť vzor pre celý rok. Veľmi si prajem, aby si svet uvedomil, že sa musíme navzájom rešpektovať, pomáhať si, byť k sebe dobrí, zabudnúť na banality a nezameriavať sa iba na to materiálne. Ak máme dosť pre seba, našou úlohou je pomôcť tým, ktorí toľko nemajú. Vždy ma bolí srdce, keď vidím, koľko detí na svete trpí. Ďakujem, že existujú overené charitatívne organizácie, prostredníctvom ktorých sa aj ja snažím pomáhať napríklad tam, kde sa nezmyselne bojuje, a svet sa len hlúpo prizerá. Boh je len jeden a na náboženstve nezáleží. Viera je v srdci človeka. A podstatné je byť dobrým. Takže všetkým dobrým ľuďom prajem nádherné Vianoce.