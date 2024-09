Známy elitný psychológ je NEZVESTNÝ! Jeho posledný status vyvoláva obavy

Veľké pátranie u našich západných susedov. Česká polícia žiada o pomoc pri hľadaní Radka Ptáčka, detského psychológa.

Podla polície, ktorá po odborníkovi vyhlásila pátranie v nedeľu, má nezvestný Radek 48 rokov, strednú postavu, hnedočierne rovné vlasy a modré oči a bydlisko v Prahe 1.

Ptáček je profesorom lekárskej psychológie, klinickým psychológom a tiež psychoterapeutom. Pôsobí ako profesor na 1. lekárskej fakulte UK a Univerzite New York v Prahe a za svoju prácu získal niekoľko ocenení. Patrí k špičkovým odborníkom a vídať ho i v českých médiách.

Na jeho profile na sociálnej sieti, kde má niekoľko tisíc sledovateľov, sa v deň, kedy ho polícia vyhlásila za nezvestného, objavili takéto slová: "Keby som mal povedať, po 25 rokoch v psychológii, čo je v živote dôležité? Láska, láska, láska... Vlastne nič iné. Starajte sa o vzťahy, pretože jedine vzťahy vás dajú dobrý život. Môžete dobre jesť, športovať, ale keď nemáte vzťahy, je to rovnako jedno. Nehľadajte elixír dlhého života, máte ho možno vedľa seba... Starajte sa o toho druhého viac ako o seba... A ak by som mal definovať to, čo v živote naozaj zabíja, je to samota... Samota vás zničí... Pomaly a spoľahlivo. Vzťahy vás udržia pri živote a dajú vám „život večný a vďačný“… Milujte život…Jo a k mojim obľúbeným témam: naozaj nebite deti, naozaj je to úplne zbytočné, ide to aj lepšie a bez toho…Nezabudnite, že deti by sa s vami mali cítiť bezpečne…Nie sa báť, kedy zase nejaké priletí."

Na profile odborníka sa aj po tom, čo po ňom začala pátrať polícia, objavujú fotky či obrázky s inšpiratívnymi citátmi. Jeho známi však varujú, že táto aktivita na jeho sociálnej sieti nič nenaznačuje, nakoľko jeho profil spravujú jeho kolegovia.