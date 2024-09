Tínedžerka na Malorke vypadla z hotela! Na balkóne sa stalo to, čoho sa bojí každý rodič

Nešťastie na Malorke! Ostrov v Španielsku sa každý rok teší popularite a na svoje si tam prídu skupinky mladých ľudí, páry či rodiny, ktoré chcú pri mori stráviť spoločné chvíle. S rovnakým úmyslom na slnkom zaliate pobrežie najväčšieho baleárskeho ostrova prišla aj rodina zo Spojeného kráľovstva. Žiaľ, z dovolenky si odnesú tie najhoršie spomienky.

Podľa portálu Mirror bola rodina so štyrmi deťmi na dovolenke na Malorke vôbec prvýkrát. Incident je o to smutnejší, že k nemu došlo hneď deň po príchode do hotela na východe ostrova. Stačil moment a 15-ročné dievča, ktoré sa tešilo na dovolenku s rodičmi a súrodencami, bojuje v nemocnici v Palme so strašnými zraneniami o život. 15-ročná tínedžerka vypadla z prvého poschodia hotela, keď sa mala snažiť preliezť z jedného balkóna na druhý.

"V súčasnosti je v kritickom stave, na prístrojoch a v umelom spánku. Má za sebou dve operácie mozgu a bude potrebovať ďalšie dve, operáciu chrbtice a ďalšie operácie. Po návrate do Spojeného kráľovstva bude potrebovať ďalšie lekárske zákroky," uvádza sa v správe pri zbierke, ktorú založila ich rodinná priateľka Erica.

