Mladí žijú NOVÝM pojmom: Kto je to ABROSEXUÁL a čím sa líši od ostatných orientácií?

Sexuálna príťažlivosť je riadená mozgovými centrami, ktoré sú nezávislé na iných centrách, v ktorých vzniká pohlavná identita. V novom miléniu k tradičnému poňatiu heterosexuálnej, homosexuálnej a bisexuálnej orientácie pribudli ďalšie. Tento rok ide o abrosexualitu.

Pojem abrosexualita je novinka generácie Z, ktorá tým žije na sociálnych sieťach. Podľa odborníkov to však nie je žiadna novinka, ale ide len o potrebu mladej generácie odmietať kategórie predchodcov a túžba hľadať sa a experimentovať vo vlastnej sexualite.

Táto potreba je vlastná značnej časti ľudí v čase dospievania a mladej dospelosti. Aj keď by to nikdy nepriznali, experimentovaním si prešli aj staršie generácie, hoci sa neskôr zaradili do ranku heterosexuálov, pretože to normatívna spoločnosť vyžadovala.

Dnešná doba už odchýlky od heteronormatívneho poňatia sveta tak neodsudzuje, takže mladí sa v hľadaní svojej identity, sexuality a seba samého cítia slobodnejšie. A vytvárajú si pre seba nové kategórie, ktorými by odmietli to staré a cítili sa jedineční. Podľa odborníkov však ničím nevynikajú. Správajú sa typicky ako mladí ľudia, ktorí sa tak správajú už po tisíce rokov. Len majú väčší priestor a slobodu vyjadrovať sa v tom hľadaní.

