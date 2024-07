Pozrite si v kalendári rok 1582: Nebudete chápať, čo sa objaví v OKTÓBRI! To čo?

Ak v aplikácii kalendára v mobile prejdete až na rok 1582, všimnete si, že dni skočia zo 4. októbra na 15. októbra, pričom uprostred chýba 10 dní. Nejde o chybu, ako by sa mohlo zdať, týchto 10 dní naozaj neexistovalo.

Ľudia v roku 1582 išli spať 4. októbra a zobudili sa 15. októbra. Aby sme pochopili prečo, musíme sa vrátiť do 16. storočia, keď došlo k zásadnej zmene v usporiadaní dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Ako pripomína portál IFLScience, katolícka cirkev prijala gregoriánsky kalendár v októbri 1582. Predtým väčšina Európy používala juliánsky kalendár, ktorý zaviedol Július Cézar. Je veľmi podobný gregoriánskemu kalendáru. Oba sú slnečné kalendáre s 12 mesiacmi, z ktorých každý obsahuje 28 až 31 dní.

Juliánsky kalendár, prevládajúci kalendár v kresťanskom svete počas prvého tisícročia nášho letopočtu a časti druhého tisícročia, bol síce lepší ako rímsky republikánsky kalendár, ktorý nahradil, ale bol o 11 minút a 14 sekúnd dlhší ako tropický rok (čas, za ktorý sa Slnko vráti do rovnakej polohy pri pohľade zo Zeme). Výsledkom bolo, že kalendár sa posunul približne o jeden deň za každých 314 rokov.

Znie to ako veľmi malý rozdiel, no pre katolícku cirkev to bol veľký problém, pretože to vážne zasahovalo do načasovania Veľkej noci. Od roku 325 n. l. bolo stanovené, že Veľká noc sa má sláviť v prvú nedeľu po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti 21. marca.