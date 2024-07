Bábätko v sekunde spustilo ukrutný plač: Nástraha, ktorá číha aj vo vašom dome! Rodičia, pozor

Romain Woolhouse, neposedný 16-mesačný chlapček, začal v dome, kde žil, náhle kričať od bolesti, keď si nečakane spálil chodidlo na kuchynskej podlahe. Horúce slnko prehrialo "moderné" bridlicové dlaždice a malé dieťa nemá ešte dostatočné reflexy na to, aby z miesta ihneď odskočilo.

Ako uvádza britský portál The Sun, batoľaťu menila plienku babička, keď sa jej v tom malý Romain zošmykol zo zovretia a bežal do kuchyne, aby sa dostal do záhrady. Nepodarilo sa mu to však, pretože terasové dvere boli zatvorené. Na pár sekúnd teda ostal pred nimi stáť priamo na podlahe prehriatej slnkom. Romain z ničoho nič vydal prenikavý výkrik, čo prinútilo jeho babičku rýchlo pribehnúť do kuchyne a z horúcej podlahy ho zdvihnúť.

Spočiatku si myslela, že na niečo šliapol, avšak pri kontrole jeho pravého chodidla objavila veľký pľuzgier, ktorý sa tam okamžite vytvoril. Po ochladení popáleniny studenou vodou odviezla Romaina do nemocnice a zatelefonovala jeho mame Melanie, aby ju informovala o tom, čo sa stalo.

"Moja svokra sa o neho starala celý deň, je z toho úplne zničená. Nikdy by som si nepomyslela, že sa toto naozaj môže stať na podlahových dlaždiciach, ktoré sú v dome. Je veľmi neposedný a babičke sa mu podarilo ujsť, pričom bosý utekal priamo do kuchyne. Je tam malá oblasť, kde slnko priamo svieti na čierne dlaždice a hneď ako tam prišiel, okamžite zakričal. Bolo to extrémne horúce. Deti a zvieratá nemajú reflexy na to, aby z toho hneď zoskakovali. Podlaha sa na slnku môže zohriať až na 80 stupňov Celzia. Jeho babička ho okamžite zdvihla a pľuzgier sa vytvoril v postate ihneď,“ povedala chlapčekova mama.

