MRÁZ a sneh na jar?! Slováci, takto by malo vyzerať počasie v marci

Zimné obdobie skončilo a teraz nás čaká obdobie meteorologickej jari. Podľa najnovších predpovedí bude zaujímavá. Máme sa ale ešte pripraviť na nečakané ochladenie?

Najnovšie predpovede hovoria, že aj marec by mal byť nadpriemerne teplý. Veľké mrazy teda rozhodne nečakajte, no mohlo by prísť ochladenie, ktoré by so sebou prinieslo aj snehové zrážky, píše portál imeteo.sk. Posledný zimný deň tento rok pripadol na 29.2. Priniesol však doteraz najvyššiu priemernú teplotu. Teploty stúpli nadpriemerne vysoko aj v obvykle chladných oblastiach. V Žiari nad Hronom sa teplota dostala nad +18 °C a v Žiline sa vyšplhala teplota až na vyše +17 °C.

Február bol tento rok najteplejším v novodobej histórii meteorologických meraní. Zatiaľ to vyzerá tak, že marec nebude nijak odlišný. Prvé dni by mali byť veľmi teplé. Počas dňa by sa mala teplota vyšplhať nad hranicu +10 °C a v najteplejších lokalitách miestami až hranicu +20 °C. Je tu však aj možnosť, že by prišlo ochladenie. Príliv teplého vzduchu nad našim územím môžu narušiť jednotlivé frontálne vlny, ktoré prinesú ochladenie a zrážky, no tie budú len dočasné.

Aktuálne modely naznačujú, že by mohlo dôjsť k zmene už v priebehu budúceho týždňa. Model ECMWF okolo 6.3. naznačuje ochladenie a dokonca aj v Bratislave by mohla teplota klesnúť až k nule. To, či dôjde až k tak výraznému ochladeniu, zatiaľ isté nie je, no podľa portálu by k určitému ochladeniu prísť predsa len malo. Teploty by sa tak mali z nadpriemerne vysokých hodnôt dostať na hranicu okolo +5 °C. Na severe by sa však toto ochladenie malo prejaviť výraznejšie a nevylučujú sa ani snehové zrážky. Teploty by sa napríklad v Žiline mali cez deň pohybovať okolo nuly, podľa modelu ECMWF.