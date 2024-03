Inflácia na Slovensku by mala výrazne klesnúť! Čo nás čaká v roku 2024?

Inflácia na Slovensku postupne klesá, ale podľa najnovších údajov Eurostatu bola v januári tohto roka stále 5. najvyššia v Európskej únii (EÚ). Aj keď prognóza predpovedá výrazné spomalenie rastu cien, stále stavia SR na rovnaké miesto v poradí európskych krajín aj za celý rok 2024.

Upozornil na to v aktuálnom týždňovom prehľade ekonomického vývoja Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA). Medziročná inflácia v jednotnej európskej metodike bola v januári na Slovensku na úrovni 4,4 %, pričom výrazne poklesla z decembrových 6,6 %. Najvyššia inflácia v sledovanom období od roku 2015 bola zaznamenaná vo februári minulého roka (15,4 %).

"V susedných krajinách bola inflácia v januári tohto roka najnižšia v Česku (2,7 %) a najvyššia v Poľsku (4,5 %). V EÚ je na tom najhoršie Rumunsko (7,3 %) a najnižšie hodnoty vykázalo Dánsko a Taliansko (0,9 %)," vyčíslil ISA.

Podľa najnovšej prognózy Eurostatu by mala priemerná ročná inflácia na Slovensku v roku 2024 výrazne klesnúť na 3,5 % z vlaňajších 11 %. "Najväčší vplyv na pokles by malo mať výrazné zmiernenie rastu cien energií a potravín. Inflačný tlak bude ale naďalej podporovať pretrvávajúca napätá situácia na trhu práce. Prejaví sa v zrýchlenom raste nominálnych miezd, ktoré by mali byť vyššie o vyše 7 % oproti roku 2023," priblížil inštitút.

Priemerná inflácia v celej EÚ by mala tento rok mierne klesnúť na 3 % z vlaňajších 3,1 %. Z okolitých krajín je prognóza inflácie na tento rok najnižšia v Českej republike (2,9 %). S výnimkou Česka by mali všetky susedné krajiny, ako aj Rumunsko (5,8 %), vykázať najvyššie hodnoty v rámci EÚ.