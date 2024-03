Šokujúca správa: Projekt HAKA končí! Zakladateľ riskoval aj svoj život a majetok

Projekt HAKA (Hľadá sa auto, krádeže automobilov) fungoval viac ako 7 rokov. Teraz však správca skupiny, Štefan Farkaš, oznámil, že je koniec.

Štefan o tom informoval priamo v skupine HAKA na Facebooku. Vo svojom príspevku priznal, že za celú existenciu projektu neprijali od štátu ani euro. "HAKA funguje viac ako 7 rokov. Fungujeme absolútne zadarmo a nič nemáme nahrabané, ako tu poniektorí píšete v komentároch. Za vyše 7 rokov sme nikdy neprijali 2% dane, štátne dotácie ani euro dotácie. Nebolo na čom nahrabať ani zarobiť," uviedol v úvode.

Farkaš potvrdil, že fungovanie skupiny, známej odhaľovaním podvodníkov, zrušil 29.2.2024. "V tejto práci by nikto nepokračoval. Keby áno, chcel by som vidieť blázna, ktorý by kvôli pomoci iným chodil na políciu, aby vysvetľoval všetko, za čo podvodníci podávajú trestné oznámenia alebo kto by riskoval svoj život alebo majetok. Táto skupina je dosť nebezpečná pre bežného občana, ktorý by takto chcel ľuďom pomáhať. Toto riskovať nebudem," uviedol a dodal, že skupina bude fungovať do konca roka.

Správa skupiny spomenul aj všetko, čo sa im za 7 rokov podarilo. "Za našu dobu, čo tu pre vás sme, sa nám podarilo kus obrovskej roboty. Pomohli sme nie stovkám ľuďom ale tisícom. Neodvažujem sa nikomu skupinu podarovať. Nie je to sranda pokračovať v tejto robote," vysvetlil. Dodal, že je to náročné aj psychicky a udržať to všetko stojí veľa peňazí aj času.

Vysvetlil aj, prečo tento projekt nechce nikomu odovzdať: "HAKA mala vždy cieľ robiť zadarmo a slúžiť občanom. To sme urobili. Prosím, nechcite po mne, aby som projekt len tak niekomu odovzdal a niekto si urobil z toho dojnú kravu. Pokiaľ niekto chce pokračovať, môže, vie, ako a môže začať."

Farkaš teraz chce žiť normálny život a tráviť čas so svojou rodinou. Ľudí však upokojil, že sa nemajú čoho obávať. "Píšem to ešte raz. Báť sa nemusíte. To, že HAKA končí, nie je koniec sveta. Možno niečo podobné niekto ešte založí a keď nie, je tu polícia a prokuratúra. Haka vždy iba pomáhala. Nenahrádzame všetky tieto štátne zložky. Mám vás rád a prosím, odpustite, že už nemáme možnosť časovú ani rodinnú pokračovať," uviedol a dodal, že aplikácia bude stále pokračovať.