Maroš je vzorom pre všetkých: Športovec bez nohy si brúsi zuby na slovenský rekord!

Má obrovské plány a ciele, ktoré mu nezhatil ani hendikep. Maroš Kudlík (35) z Komárna je obrovským vzorom pre všetkých športovcov, nielen pre tých zdravých. Ešte ako 14-ročný pre synoviálny sarkóm prišiel o nohu, no neodradilo ho to.

Vyštudoval, začal pretekať na Spartan Race a našla si ho aj láska - milovaná partnerka Henrieta (49) ho vlani v lete v cieli pretekov vo Francúzsku požiadala o ruku. Teraz však chce ísť úspešný Slovák ešte ďalej a ustanoviť náš rekord. V angličákoch!

Pozitívne naladený Maroš má kalendár športových podujatí na tento rok plný. „Už 2. marca mám výzvu na tisíc angličákov. Budem sa pokúšať o ustanovujúci slovenský rekord urobiť angličáky za čo najrýchlejší čas,“ vysvetľuje bojovník. Zápis by mal platiť medzi zdravými aj hendikepovanými športovcami. „Samozrejme, medzi zdravými môže byť hocikým prekonaný, ale ten medzi hendikepovanými zrejme nie,“ pousmeje sa Maroš.

Rizikové preteky

Keďže športovec si nevyberá práve prekonávanie ľahkých prekážok, zaujímalo nás, ako sa motivuje priamo na trati. „Pýtam sa samého seba, či dokážem urobiť nasledujúci krok dopredu. Samozrejme, že si odpoviem kladne a o ten jeden krok sa opýtam, či dokážem urobiť ďalší. Postupnými krôčkami si uvedomujem, že sa viem dostať do cieľa,“ vysvetľuje svoj recept na úspech Maroš. Jedným dychom priznáva, že kríza mu počas súťaže vie prísť aj skoro. „Na prvom, druhom kilometri, lebo človek sa vidí v cieli. Ale vtedy si treba trať rozložiť na menšie časti a povedať si, čo musím prekonať,“ vysvetľuje spôsob, ktorý mu pomáha.

A hneď si spomenie na okamih, keď mu na trati bolo skutočne ťažko. Bolo to práve vlani vo Francúzsku. „Vtedy som sa od bezradnosti asi prvýkrát rozplakal. Ocitol som sa v neprístupnej časti terénu, takže ak by som skončil, museli byť po mňa poslať vrtuľník. Nakoniec som sa rozhodol pokračovať ďalej, aj keď som kvôli hmle nevidel vrchol. Myslel som, že odstúpim, ale nakoniec som to dokončil,“ hovorí dnes už s úľavou v hlase Maroš.

A urobil dobre, pretože v cieli ho priateľka Henrieta požiadala o ruku. „Svadba bude práve tento rok na tom mieste, kde ma požiadala, teda vo Francúzsku. To viete, romantika,“ pousmeje sa Spartan, ktorý sa bude okrem toho na rovnakom mieste snažiť splniť časový limit náročných pretekov.