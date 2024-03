Konflikt medzi Spievankou a Zahrajkom: Hádžu na seba ŠPINU! Šokujúce detaily ich sporu

Rozdelili ich peniaze a boj o hlavné slovo? Detskú skupinu Spievankovo si zamilovali malí fanúšikovia naprieč celým Slovenskom. Mária Podhradská (48) ako Spievanka a Richard Čanaky (51) ako Zahrajko tvorili nerozlučnú dvojicu viac ako 20 rokov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zahrajko však pred časom začal vystupovať bez Spievanky. O ich nezhodách ako prvý pred pár týždňami informoval Nový Čas. Zatiaľ čo Podhradská o vzťahoch v skupine mlčala, Čanaky už viac nedokázal byť ticho. Ako prezradil, cíti sa byť využitý. Do celej veci povolal aj právnikov a napokon ani Mária nezostala ticho. Na povrch tak vyplávali šokujúce detaily ich sporu.

Kedysi boli zajedno, keď sa im však začalo dariť a prichádzal kšeft za kšeftom, vzďaľovali sa. „Verte, že nahliadnutie verejnosti do našich sporov ma neteší, no predchádzali mu roky ustupovania, mesiace návrhov o spravodlivé podmienky spolupráce a jednanie o novej dohode, ktorú Mária zmarila. Dôvodom môjho rozhodnutia vystupovať bez Márie bol šok, zlý sen, že Mária mi bez akejkoľvek debaty v čase, keď som čakal na vyplatenie ziskov, jedného dňa chladne a tvrdo oznámila, že mi nedajú nič. Ja som potreboval živiť rodinu, svoje tri deti. Náhle sa nám zrútil existenčný štandard a mne sa doslova začali nočné mory a iné zdravotné problémy,“ rozpovedal úprimne na sociálnej sieti sklamaný Čanaky.

Boj o peniaze

Umelec hovorí o tom, že Mária mu dlhší čas podkopávala nohy a biznis začala manažovať bez neho. O koncerty skupina núdzu nemala, Mária do Spievankova povolala alternantov, a tak mohli pokrývať väčšie počty miest súčasne. „Mária sa rozhodla pre svoje alternantky dávno. Neskôr s novou manažérkou nahovorili na alternantov aj mňa. Vraj, aby deti na východnom Slovensku mohli mať viac koncertov... Mali sme veľmi odlišný prístup k financiám. Mária všetko, čo hradila, dávala do nákladov svojej firmy, ktorá všetko organizovala. Ja som za štúdiové nahrávania pesničiek, za nahrávania rozprávok, za postprodukčné štúdiové práce nikdy nič nechcel. Bral som to automaticky ako svoj vklad,“ vníma nespravodlivosť Čanaky.

Mária vidí veci odlišne. „Zahrajkov status poškodil moje meno, ako aj meno značky Spievankovo. Začínali sme ako dobrí priatelia, ktorí sa na tento projekt nepozerali ako na potenciálne podnikanie. Firmu sme založili dvaja. Ja a môj manžel. Riško nikdy nechcel. Investovali sme do nej naše vlastné financie a je preto prirodzené, že sme mali aj právo rozhodovať. Riška sme vždy za jeho umelecké výkony vyplácali riadne a načas - presne podľa ústnej dohody. Ústnej, keďže Riško nám odmietol čokoľvek podpísať. Riško má od nás lukratívny príjem. A to aj napriek tomu, že do firmy nevložil ani jedno jediné euro,“ ozrejmila Podhradská.