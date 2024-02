Tina bola takmer pol hodinu mŕtva: Z druhej strany si doniesla odkaz, ktorý je dodnes záhadou

Tina Hines je jedna z mála pacientov, ktorej sa podarilo po šesťnásobnej klinickej smrti, prežiť. Lekárov v nemocnici a samotnú verejnosť však šokovala ešte jedna skutočnosť, ktorá sa odohrala hneď po jej prebudení. Žena si skoro okamžite vypýtala hárok papiera, na ktorý vzápätí napísala mrazivý odkaz: ,,Je to skutočné.“

Ako informuje Daily Mail, Tina bola celý život zdravá. Vo februári roku 2018 sa však stalo niečo, čo navždy zmenilo jej pohľad na život. V tom čase sa tešila na túru v blízkosti svojho domu vo Phoenixe v Arizone, ktorú chcela absolvovať so svojím manželom Brianom. Nečakane pred ich odchodom však skolabovala. Brian padol na zem vedľa svojej manželky a začal ju oživovať. Jej koža sa skoro okamžite zmenila na ponuro fialovú a to bol náznak toho najhoršieho. Matku štyroch detí postihol infarkt. Na chvíľu sa Brianovi podarilo Tinu oživiť, no opäť jej zlyhalo srdce a musel oživovanie zopakovať ešte raz, kým neprišla záchranná služba. V trýznivej jazde sanitkou a v nemocnici tím neustále strácal Tinu, ktorú pred príchodom do nemocnice resuscitovali celkovo šesťkrát. Dokopy bola mŕtva približne 27 minút.

V nemocnici musela byť následovne nejaký čas zaintubovaná, no skoro ihneď po jej prebudení rukou naznačila, že potrebuje niečo napísať. Nikto však nečakal, že v skutočnosti chce načmárať tajomný odkaz, o ktorom ihneď začala tvrdiť, že je dôkazom existencie samotného neba. Keď sa jej blízki opýtali, čo myslí tým ,,skutočné“, ona len ukázala smerom hore.