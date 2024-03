Švédska automobilka má záujem o Rómov: Akú prácu by mohli robiť? O platoch majú jasnú predstavu!

Požiadavka, akú ešte žiaden investor nemal! Automobilka Volvo, ktorá postaví pri Košiciach fabriku na výrobu elektromobilov, chce dať prácu Rómom. „Špecialita smerom k Volvu spočíva v tom, že má obrovský záujem zamestnávať našich rómskych spoluobčanov. Uvidíme, ako nám to pôjde, ale doslova na to kladú dôraz,“ uviedol minister Erik Tomáš.

Pre vlastnú výrobu bude firma potrebovať 5-tisíc ľudí, ďalších 12-tisíc v subdodávateľských pozíciách. Pravdou je, že zohnať takú masu kvalifikovaných zamestnancov bude problém. Vytrhnú tŕň z päty automobilke práve Rómovia? Akú prácu by si vo Volve predstavovali?

Môžem robiť čokoľvek

Rastislav (34), Veľká Lomnica (okr. Kežmarok), nezamestnaný

- Som vyučený murár a tesár, som doma. Ak by som dostal plat 1 200 eur a ubytovanie, šiel by som tam hneď robiť. No neviem, kde to je a čo by som tam vlastne mohol robiť. Keby išli odtiaľ viacerí, tak sa k nim pridám.

Požadovaný plat: 1 200 €

Budem upratovať!

Mária (26), Svinia (okr. Prešov), nezamestnaná

- Vedela by som upratovať. Doteraz som ešte nikde nerobila. Preto by som chcela na začiatok len 700 či 800 eur. Bola by som rada, keby som dostala auto, aby som ním chodila do práce.

Požadovaný plat: 700 - 800 €