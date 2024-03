Turbulencie v Markíze: Kam zmizol Paťo? Po Puškárovej sa z obrazu stiahol aj Švajda!

Je fuč! Patrik Švajda (51) je rovnako ako jeho polovička Zlatica Puškárová (46) stálicou Televíznych novín Markízy, kde manželia dokonca sedeli bok po boku. Pred troma mesiacmi sa však plavovláska stiahla z obrazu, k čomu ju mali dohnať zdravotné problémy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

I keď sa pred pár dňami pokúsila o návrat, nepodaril sa a ona avizovala, že už moderovať nebude. Zdalo sa, že ťahúňom televíznych správ bude teraz jej muž, no aj ten sa akoby prepadol do zeme. Dnes totiž uplynie dvanásť dní, čo sa Švajda neukázal na obrazovkách. Čo sa s nimi obomi deje?

Patrik Švajda a jeho manželka Zlatica Švajdová Puškárová patrili roky medzi najväčšie hviezdy modro-žltej televízie, kde divákom bok po boku prinášali správy nielen zo Slovenska.

Šok prišiel, keď plavovláska kvôli zdravotným problémom od konca novembra minulého roka vypadla a viac ako tri mesiace sa dávala dokopy. Potom prišiel pokus o návrat, no vydržalo jej to len jeden deň a ona kapitulovala s tým, že potrebuje viac času na zotavenie. Z obrazovky však medzitým zmizol aj jej manžel Patrik. Naposledy sa objavil v Markíze 18. februára a potom sa striedali už len kolegovia Jaroslav Zápala a Viktor Vincze.

Za moderátorský pult si nesadol už takmer dva týždne a nedá sa nikde zastihnúť. Nový Čas sa nielen s ním, ale aj so Zlaticou snažil niekoľkokrát spojiť, no ani jeden nedvíhal telefón a neodpovedal na naše správy. Otázkou teda je, čo sa s nimi deje. Nie je nateraz jasné, či si Švajda len zobral voľno a pomenil služby s kolegami, aby bol svojej milovanej manželke a rodine poruke, alebo je za tým niečo iné. Rovnako ako Švajdovci, ani Markíza nám situáciu okolo ostrieľaného moderátora neobjasnila a do uzávierky nám na naše otázky neodpovedala.