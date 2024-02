V Austrálii mali TOTO skrývať pred celým svetom: Odhalil to až šéf tajnej služby

Šéf austrálskej spravodajskej služby v stredu odhalil existenciu zahraničnej špionážnej siete, ktorá v Austrálii pôsobí už niekoľko rokov a verbovala akademikov, politikov a podnikateľov.

Ako informovala agentúra AFP, generálny riaditeľ Austrálskej bezpečnostnej a spravodajskej organizácie (ASIO) Mike Burgess odhalil existenciu jednotky nazvanej A-Team (Austrálsky tím). Neuviedol, s ktorou krajinou je A-Team spojený. Burgess vysvetlil, že túto informáciu prezradil, aby narušil fungovanie A-tímu - aby jeho šéfovia pochopili, že jeho krytie bolo prezradené, a aby varoval Austrálčanov.

"Existuje konkrétny tím v konkrétnej zahraničnej spravodajskej službe s osobitným zameraním na Austráliu. Sme jej prioritným cieľom," povedal Burgess v prejave v Canberre.

Dodal, že tento tím je "agresívny a skúsený, ich know-how je dobré, ale nie dosť dobré". Na Austrálčanov s prístupom k "zaujímavým informáciám" sa zameriava prostredníctvom sociálnych sietí, pričom používa anglicky hovoriace nastrčené osoby a sľubuje peňažné odmeny.

Špióni sa vydávajú za konzultantov, lovcov mozgov, miestnych úradníkov, akademikov a výskumníkov think-tankov, dodal Burgess. "Ak cieľ zaberie na návnadu, špióni sa pokúsia presunúť konverzáciu do šifrovanej aplikácie na odosielanie správ. Ďalším krokom by mohlo byť navrhnutie cesty do zahraničia, kde by sa mohli osobne stretnúť," povedal vysoký predstaviteľ austrálskej tajnej služby.