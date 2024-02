Medzi Harrym a Meghan to škrípe, padli slová o rozvode: To, čo spravili teraz, je jasným krokom

Minulý rok nepodložené fámy naznačovali, že medzi vojvodom a vojvodkyňou zo Sussexu došlo k určitej forme odlúčenia. Ako uviedol portál Daily Star, kráľovský expert sa domnieva, že dvojica sa uberá inými smermi.

Princa Harryho a Meghan Markle zrejme rozdeľuje pomyselný "berlínsky múr", ktorý si medzi sebou postavili a zrealizovali "tajný pracovný rozvod", tvrdí kráľovský expert. Hoci ich manželstvo stále trvá, kráľovská expertka Daniela Elser sa domnieva, že dvojica sa profesijne uberá rôznymi smermi. Poukázala aj na Meghaninu novú podcastovú zmluvu so spoločnosťou Lemonada Media, ktorú oznámila prednedávnom.

Mal by to byť akýsi dôkaz toho, že Harry bol súčasťou predchádzajúcej zmluvy so spoločnosťou Spotify, ale tentoraz sa na nej nepodieľa. Meghan bola tiež v jeden večer videná celá usmiata, keď ju odfotili, ako si s priateľom vyrazila na sushi večeru do reštaurácie, princa však nebolo nikde vidieť. Tak isto ako keď bola Meghan počas dňa spozorovaná bez Harryho pri obede.