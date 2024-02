Český herec Bendig v seriáli Iveta čelil výzve: Ako zvládol východniarčinu? Povedal to na plné ústa!

Druhá séria seriálu Iveta sa nezadržateľne blíži a okrem starých hviezd sa diváci môžu tešiť aj na tie nové, čerstvé tváre. Medzi nimi je aj mladý český herec a brat speváka Jána Bendiga - Marsell. Ten priznal, že učiť sa texty v našej rodnej reči pre neho nebolo vôbec jednoduché a zabrať mu dalo aj východoslovenské nárečie.

Marsell Bendig je brat speváka Jana Bendiga, ktorý sa preslávil v speváckej šou. Ten zatiahol do biznisu aj brata Marsella, s ktorým tvoril aj vtipné videá z cigánskeho života, kde obaja hrali ženy. Zrejme vďaka tomu si Marsella vyhliadol aj režisér seriálu Iveta Hřebejk.

„Osobne neznášam, keď sa snaží Čech hrať v slovenčine. Pre mňa je to nepočúvateľné a je to problém. Videl som film Invalid, pre mňa to bola jedna dobre fungujúca komédia,“ povedal s tým, že u Rómov je reč v tomto prípade menej rušivá a Marsell to podľa neho dal.

Bendig však išiel s kožou na trh a najprv sa aj on obával, ako všetko dopadne. „Rozprávať po slovensky som zobral ako veľkú výzvu. Dobre, tak to skúsim, povedal som si. Ale bolo to sakra ťažké. Doma som si skúšal tie najťažšie vetné konštrukcie slovenských slovíčok. Ale myslím, že vo finále sa to všetko podarilo,“ priznal s tým, že práca mu teda dala zabrať.