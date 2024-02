Parlament neschválil opozičný návrh! Zúfalé mamy odkazujú poslancom: Naše choré deti nás potrebujú

Mnohých veľmi nahnevali! Poslanci tento týždeň neschválili opozičný návrh zákona, ktorý by umožňoval byť rodičom s dieťaťom za každých okolností v nemocnici. Hoci sa zdravotnícke zariadenia snažia uspokojiť všetkých, nie vždy sa to z kapacitných dôvodov dá. Ak sa to aj podarí, mamy a otcovia spia často na zemi alebo na stoličke. Aká je realita v našich nemocniciach, čo hovoria odborníci a aké sú skúsenosti samotných rodičov?!

Smutnú realitu našich nemocníc podčiarkla neochota koaličných poslancov podporiť návrh z dielne Vladimíry Marcinkovej (SaS), aby mal detský pacient nárok na sprievod rodiča v nemocnici. Zákonodarcovia z Hlasu, zo Smeru a SNS dali tejto myšlienke červenú.

„Pýtajte sa na to prezidentského kandidáta Pellegriniho, prečo sú pre neho dôležití hokejisti v KHL, ale deti v nemocniciach nie,“ uviedla Marcinková na instagrame s tým, že jeho strana má ministerstvo zdravotníctva, kde je tento rok rekordný rozpočet a má k dispozícii o 1 miliardu navyše.

„Za tie peniaze by mohli vybudovať úplne nové detské oddelenia všade na Slovensku, ale nie, oni nie sú schopní ani len zahlasovať za to, aby mohol rodič ostať pri svojom dieťati na stoličke,“ dodala.

Nechali to na nemocnice

V tejto súvislosti sme oslovili aj rezort zdravotníctva. „Ministerka zdravotníctva je pripravená intenzívne hľadať riešenia. Momentálne by to však mohlo byť na úkor detí, ktoré potrebujú zdravotnú starostlivosť. Nemocnice v súčasnosti nie sú kapacitne vybavené na to, aby poskytovali všetkým rodičom hospitalizovaných detí priestor. Momentálne je preto lepšie nechať túto otázku na manažmente nemocníc,“ napísali z tlačového oddelenia.

Napríklad v nitrianskej nemocnici umožňujú prítomnosť rodiča vždy, aj keď niekedy v sparťanských podmienkach. „Do troch rokov má nárok na lôžko, od vyššieho veku, ak nie je lôžko, musí byť, bohužiaľ, na stoličke, ale umožníme mu to. Ale máme aj rodičov, ktorí nechcú zostať ani pri malom dieťati, a to nás niekedy zaskočí. Treba si uvedomiť aj to, že pre nemocnicu je to stratové,“ hovorí lekár a šéf LOZ Peter Visolajský.

Vek nie je kritérium

Podobne sú na tom aj v najväčšej detskej nemocnici v NÚDCH v Bratislave. „Nie vždy nám však kapacitné možnosti umožňujú poskytnúť ubytovanie všetkým rodičom, ktorí chcú počas hospitalizácie svoje dieťa sprevádzať. Vek dieťaťa je len jedným z kritérií. Ak taká situácia nastane, uprednostňujeme rodičov malých detí, tiež detí s vážnym ochorením aj v staršom, takmer dospelom veku. Dôležitým kritériom je aj vzdialenosť od miesta bydliska, keďže sa v našej nemocnici liečia deti z celého Slovenska,“ uviedla hovorkyňa Dana Kamenická s tým, že rodičov hospitalizujú buď priamo v izbe s dieťaťom, alebo v izbách matiek, prípadne v nadštandardných izbách. Izby pre sprevádzajúce osoby majú aj na ubytovni priamo v nemocnici.