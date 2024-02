Rozlúčka s moderátorkou Palugyayovou († 46) plná sĺz: Srdcervúce ODKAZY detí a manžela do neba

Bratislavské krematórium sa v stredu krátko popoludní ponorilo do smútku. Rodina, kolegovia a známi sa naposledy rozlúčili s logopedičkou a hviezdou detskej relácie Rapotáčik z televízie JOJko Luciou Palugyayovou († 46).

Usmievavá Lucia, ktorá bola plná života nečakane skonala 20. februára po tom, čo ju postihla fatálna mozgová príhoda. Mnohé srdcia zostali jej odchodom zlomené a smútiaca rodina prežíva obrovský žiaľ. S Palugayovou sa lúčili desiatky ľudí, ktoré sa ani nezmestili do smútočnej obradnej siene. Slzy do očí prítomným vohnali dojemné slová do neba Luciiných milovaných detí, dcéry Terezy a syna Maťka.

Lucia Palugayová bola obľúbená televízna tvár, ktorá si získala vďaka svojmu veľkému srdcu a láskavému slovu množstvo malých, ale aj veľkých fanúšikov. Bola nielen skvelou moderátorkou, ale aj logopedičkou s vlastnou knihou, ktorá sa zaradila medzi top 10 najlepších detských kníh. Naposledy vydýchla v nemocnici, kde márne bojovali o jej život.

Posledné zbohom sa milovanej rozhodli dať nielen najbližší a rodina, ale aj jojkárska moderátorka Andrea Pálffy Belányiová, Markizáčka Lenka Šóošová, či riaditeľka marketingu JOJ-ky Ivana Semjanová. Najťažšie Luciin odchod prežívajú jej milované deti, pre ktoré bola všetkým. Pod ťarchou obrovskej bolesti na srdci deti nahrali svojej drahej mame odkazy, ktoré sa prehrali v smútočnej sieni.