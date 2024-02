Čo sa to pod Strečnom deje: Dostane kritický úsek novú podobu? Sledujte dopravné obmedzenia

Na kritickom úseku cesty I/18 pod Strečnom umiestnia počas najbližších dvoch víkendov betónové zábrany s ochrannými sieťami. Po zasadnutí krízového štábu o tom v stredu informovala prednostka Okresného úradu (OÚ) v Žiline Emília Pavlusíková.

Doplnila, že práce sa začnú v piatok (1. 3.) od 20.00 h a potrvajú do soboty (2. 3.) 8.00 h. V sobotu sa začnú od 20.00 h a potrvajú do nedele (3. 3.) do 8.00 h. "Doprava bude obmedzená v jednom jazdnom pruhu, ale bude sa úplne odstavovať na nevyhnutný čas pri zabezpečovaní prác," uviedla.

Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Slovenskej správy ciest (SSC) v Žiline Ivana Brečku začal v stredu dodávateľ, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, navážať betónové zátarasy.

"V piatok sa začnú ukladať pozdĺž zosuvového územia v dĺžke zhruba 200 metrov. Na ne sa umiestni zhruba štvormetrová sieťová zábrana, ktorá má zabrániť primárnemu ohrozeniu bezpečnosti, plynulosti cestnej premávky a škodám. Prvá sanačná časť, ktorá vyplynula z mimoriadnej situácie, je v objeme zhruba 214.000 eur s DPH," priblížil.