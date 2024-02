Nový film hviezdy 50 odtieňov sivej je PREPADÁK: Pred kritikou zdrhla do zahraničia!

Z kritiky sa dostáva v Mexiku! Nový sci-fi film Madame Web zadupali filmoví kritici pod čiernu zem. Zdá sa však, že jeho hlavná predstaviteľka Dakota Johnson (34), ktorá sa preslávila aj trilógiou Päťdesiat odtieňov sivej, si z toho v týchto dňoch ťažkú hlavu nerobí.

Film Madame Web za prvých šesť dní od uvedenia zarobil 24,2 milióna eur. Tento výsledok sa stal jedným z najnižších pre akýkoľvek film založený na komiksovej postave Marvelu. Štúdio zrejme vkladalo do Madame Web veľké nádeje, keďže film lákal na prepojenie so Spider-Manom, ktorého zrod je vo filme zobrazený.

Po negatívnych hodnoteniach kritikov sa rozhodla frustrovaná Dakota vyhľadať oázu pokoja. Tú napokon našla na slnečnej mexickej pláži. Spoločnosť jej robí spevák skupiny Coldplay Chris Martin (46). Hudobník a herečka sa dali dokopy v roku 2017, teda rok po Martinovom rozvode s Gwyneth Paltrow (51). Fotografi pristihli zaľúbencov vo chvíli, keď sa ruka v ruke oddávali oceánu, aby sa schladili. Ich romantická dovolenka na mexickom pobreží sa zdá pre hollywoodsky párik ideálnou destináciou, keďže Chris miluje surfovanie a Dakota veľmi rada pláva. V priebehu rokov si partneri navzájom prejavovali podporu aj z profesionálnej stránky. Dakota sa objavovala na Chrisových koncertoch a on zasa na jej premiérach. Ich vzťah je teda aj po rokoch harmonický a vyzerá to tak, že obaja v sebe našli to pravé.

