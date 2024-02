Taylor Swift a SATANISTKA?! Pozrite sa lepšie, vyzýva ľudí známy hudobník

Tiež vám pripadá trochu zvláštne, ako sa z Taylor Swift stala superhviezda, ktorou je značná časť sveta doslova posadnutá? Možno jej v tom pomáhajú temné sily. Myslí si to spevák Shane Lynch zo skupiny Boyzone. Tvrdí totiž, že rodáčka z Pensylvánie prevádzkuje pred koncertmi satanistické rituály.

Spevák skupiny Boyzone, ktorý je oddaným kresťanom, sa domnieva, že mnoho svetových popových hviezd do svojich živých vystúpení zahŕňa démonické rituály, ale fanúšikovia si ich neuvedomujú a nespoznávajú, čo sa pred nimi odohráva.

"Myslím, že keď sa pozriete na mnoho umelcov, mnoho z ich verejných vystúpení sú satanistické rituály naživo pred dvadsiatimi tisíckami ľuďmi bez toho, aby si to uvedomovali a rozpoznávali. Uvidíte množstvo kapucní, masiek a ohňových obradov," uviedol šokujúco hudobník.

Ako príklad spomenul aj Taylor Swift. "Keď sa pozriete na jedno jej vystúpenie a ona má na pódiu dva alebo tri rôzne démonické rituály, ktoré majú čo do činenia s pentagramami na zemi, s najrôznejšími predmetmi. Ale pre veľa ľudí je to jednoducho umenie, a tak to ľudia bohužiaľ vnímajú," povedal Lynch írskemu denníku Sunday World.