Vytiahol 13-ročný chlapec nôž na spolužiaka kvôli šikane? Rodičia oboch žiakov prehovorili

Neuvážený čin pre dlhodobo neriešenú situáciu?! Len 13-ročný ôsmak s nožom v ruke ohrozoval 16-ročného spolužiaka. Udialo sa to počas prestávky v základnej škole v Dubníku (okr. Nové Zámky). Nikomu sa našťastie nič nestalo, no dramatickú udalosť rieši polícia. Podľa rodičov to mal školák urobiť pre dlhodobé šikanovanie. Vedenie školy tvrdí, že o ničom takom nevie.

Zástupkyňa školy Soňa Samuelová vysvetľuje, že k incidentu došlo počas prestávky na hornej chodbe. „Pani učiteľka, ktorá mala dozor, však hneď zasiahla a nikomu sa nič nestalo. Mladší, 13-ročný žiak vytiahol nôž na staršieho, 16-ročného spolužiaka. Hneď sme upovedomili rodičov a políciu,“ opisuje udalosti. „Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Dvory nad Žitavou sa danou vecou zaoberá. Vzhľadom na vek osôb nebudeme k prípadu poskytovať bližšie informácie,“ informovala ešte v ten deň polícia.

Mama: U učiteliek nepochodil

Chlapec z Rúbane, ktorý nožík na spolužiaka vytiahol, ako i jeho rodina hovoria o dlhodobej šikane. „Bolo to riešené, ja som to riešila ako mamička, volala som do školy a bolo mi povedané, že bude sa to riešiť a podobne. Nechápem, čo hľadá 16-ročný chlapec v ôsmej triede. Môj syn nie je jediný, ktorého šikanoval. Je veľa takých detí, ideme dnes do školy a budeme to riešiť naďalej,“ hnevala sa v utorok mama školáka. O tom, čo sa má diať v škole, jej podľa vlastných slov vravel aj starší syn, ktorý školu v Dubníku tiež navštevuje. Vzápätí sa pridá aj samotný školák.

„Bál som sa, robil mi zle, bil ma,“ prizná so sklopeným pohľadom chlapec, ktorý sa v pondelok uchýlil k šokujúcemu činu. Mama dopĺňa, že sa to dialo nielen v škole. „Bol aj taký prípad, keďže chodia autobusom, že išli zo školy a vyhodili ho z autobusu. To je celá partia. Ja som si ich aj počkala a oni išli ešte aj do mňa. Minulý rok mi bolo sľúbené, že on už do tejto školy nepôjde, pretože som chcela syna preložiť do inej školy. Len včera (v pondelok, pozn. red.) som sa dozvedela, že ten chlapec tam ešte stále je,“ krúti hlavou. Dodáva, že jej syn šiel situáciu riešiť aj za učiteľkami, no nepochodil. „Povedali mi, že všetko bude v pohode. Mesiac mi nerobil nič a potom zase začal,“ dodá chlapec. „Nožík si zobral z domu, ja som o tom ani nevedela. Sme však pri ňom, celá rodina, všetci,“ zakončí matka.