Pellegriniho na čele parlamentu môže nahradiť Saková a Raši: Kto má väčšie šance?

Už vie, kto ho nahradí! Ak Peter Pellegrini (48) v apríli zvíťazí v hre o Prezidentský palác, do čela parlamentu navrhne buď ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (47), alebo šéfa rezortu investícií Richarda Rašiho (52). Pripomenul, že ide o dvoch podpredsedov Hlasu s najvyšším ziskom preferenčných hlasov v posledných parlamentných voľbách. Nový Čas preto oslovil odborníkov, aby oboch kandidátov zhodnotili. Kto má navrch?

Denisa Saková (47)

vyštudovala odbor finančná sústava, peňažníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave

okrem toho tam absolvovala doktorandské štúdium v odbore poisťovníctvo

začínala na ministerstve vnútra, dlhé roky bola pravou rukou vtedajšieho šéfa rezortu Roberta Kaliňáka

rezort napokon aj sama viedla, a to od apríla 2018 do volieb v roku 2020

v súčasnosti sedí na stoličke ministerky hospodárstva a zároveň je podpredsedníčkou Hlasu

Richard Raši (52)

vyštudoval odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

okrem toho absolvoval doktorandské štúdium na Technickej univerzite v Košiciach

v minulosti zastával post ministra zdravotníctva, a to v rokoch 2008 - 2010

pôsobil aj v regionálnej politike, osem rokov bol primátorom Košíc

v súčasnosti je ministrom investícií a zároveň podpredsedom Hlasu

Osobnostné črty

Silvia Porubänová, sociologička

Saková - Bola by vhodnejšou voľbou

Myslím si, že by to bol dobrý ťah z hľadiska prežitia a rozvoja strany Hlas. Denisa Saková má v politike za sebou pomerne dobrú kariéru. Je dostatočne razantná, ostrá a rešpektovaná. Z hľadiska súťaže medzi politickými stranami by to zvýšilo viditeľnosť, rozpoznateľnosť a šance Hlasu na prežitie. Nemyslím si, že by to ako žena mala ťažšie, a to vzhľadom na to, aký je typ osobnosti, čo má za sebou a čo sa od nej dá očakávať. V zásade sú obaja kandidáti dobrou voľbou. Myslím si však, že strategicky a takticky je lepšou voľbou práve Denisa Saková.

Raši - Pomáha mu charizma

Na rozdiel od Denisy Sakovej je viac spájaný so Smerom, a to z hľadiska svojej minulosti. To prepojenie so štruktúrami na východnom Slovensku mu nerobí celkom dobré renomé. Na druhej strane disponuje istým šarmom a charizmou, čo mu otvára dvere.