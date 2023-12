Slováci v šoku: Na videu z Gazy je medzi zbraňami košická EČV! Pozrite sa na to

​Auto mala podľa informácii portálu noviny.sk inzerovať spoločnosť Business Lease. Vozidlo značky Peugeot Partner z roku 2018 kúpila právnická osoba 1. októbra 2018. Vozidlo bolo 22. októbra 2021 ešte inzerované, 2. novembra už bolo odhlásené a viac ho nikto nevidel. Auto oficiálne nebolo zlikvidované, podľa záznamov ani odcudzené, jeho osud je ale neznámy.

The @IDF uncovered kalashnikovs, grenades, and RPGs in a children's room in Gaza.



Hamas continues to intentionally endanger innocent Palestinians.



📸 @IDF #FreeGazaFromHamas pic.twitter.com/WAoOZv1wTb