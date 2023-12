Útok Hamasu na ďalšiu krajinu?! Objavilo sa zarážajúce video: To Izrael prestrelil

Izraelská ambasáda v Soule tento týždeň na svojom účte na sieti X zverejnila video, ktoré zobrazovalo hypotetický útok Hamasu na Južnú Kóreu, podobný útoku tohto palestínskeho hnutia na Izrael zo 7. októbra. Po kritike od juhokórejskej vlády veľvyslanectvo v stredu video odstránilo.

Informoval o tom dnes server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na juhokórejské médiá. Tá citovala izraelského veľvyslanca v Kórei, podľa ktorého bolo cieľom priblížiť ľuďom vo východnej Ázii, prečo Izrael vedie vojnu v Gaze.

Video sa na internete objavilo v utorok. Bola na ňom mladá mama, ktorá sledovala svoju dcéru na mobilnom telefóne, ako spieva vianočné koledy. Zrazu sa podľa serveru The Korea Herald nad mestom, ktorým mala byť juhokórejská metropola, rozoznel poplach a čoskoro boli počuť explózie. Nasledovala scéna, v ktorej skrvavenú matku unáša ozbrojení muži. Na záver sa objavili titulky: "Predstavte si, že by sa to stalo vám. Čo by ste robili?" Potom nasledoval počet obetí a ďalšie údaje o teroristickom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.

"Zabíjanie a unášanie civilistov Hamásom nemôže byť ničím ospravedlnené, ale považujeme na nepatričné, aby izraelská ambasáda v Kórei vytvorila a distribuovala video, ktoré porovnáva toto s bezpečnostnou situáciou v inej krajine," uviedlo juhokórejské ministerstvo zahraničia podľa serveru The Times of Israel. "Oznámili sme naše stanovisko izraelskému veľvyslanectvu v Kórei a izraelská strana video vymazala," dodáva vyhlásenie.

Podľa izraelského veľvyslanca v Soule malo video vysvetliť ľuďom vo východnej Ázii, prečo Izrael vedie vojnu v Gaze. "Niektorým našim priateľom nie je jasné, prečo Izrael musí poraziť Hamas, tak sme sa snažili priblížiť to, čo sa nám stalo, umiestnením do im známeho prostredia," uviedol veľvyslanec v Kórei Akiva Tor podľa miestnych médií.

Izraelský server ToI dnes tiež napísal, že juhokórejská armáda nedávno usporiadala vojenské cvičenie, ktorým sa mala pripraviť na prípadný útok zo Severnej Kórey podobný útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra.