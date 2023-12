Šialené, čo dala Cibulková dcérke na Vianoce! Väčšina Slovákov o niečom takom môže len snívať

Dominika Cibulková je známa tým, že si rada užije luxus, keď si ho môže dovoliť. Nešetrí ani na svojich blízkych, ktorým dopraje, čo im na očiach vidí. A občas možno aj to, čo nevidí. Dvojnásobná mama počas Vianoc opäť ukázala, že sa nebojí svojim deťom kúpiť drahé dary, na ktorými niekotrí krútia hlavami.

Dominika si ako vrcholová športovkyňa a influencerka slušne zarobila a teraz si zaslúžene užíva. Neraz sa jej meno ukáže v médiách v spojení s drahými oslavami či darmi pre svoje deti, trojročného Jakubka a 9-mesačnú Ninku. Jej malá princezná už teraz vlastní módne kúsky, o akých väčšina dospelých na Slovensku môže len snívať. Jeden taký dostala aj pod stromček!

Dominika sa na sociálnej sieti pochválila vianočnými fotkami, z ktorých sála príjemná rodinná atmosféra, avšak aj luxus. Na záberoch ukázala aj svoju malú dcérku s darčekom, ktorým nebolo nič iné, ako kabelka LV, ktorej cena sa šplhá na 1500 eur. Či to jej batoľa využije a nie je to prehnané, je otázne, vyzerá to ale, že Dominika má radosť a jej dcérka tiež.