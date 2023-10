Karásek bol stálicou obrazoviek, dnes chradne: Čo zrazilo exmarkizáka na kolená?! Desivé svedectvo rodinnej známej

Ľubomír Karásek (65) bol dlhé roky jednou z najväčších hviezd Markízy, dnes podľa slov jeho známych je len tieňom toho, kto kedysi býval.

Podľa rodinnej známej je moderátor aktuálne len tieňom toho, kto kedysi býval. Po sympaťákovi totiž nie je ani stopy. „Vyzerá, ako keby chodila smrtka domov spávať. Všetko na ňom visí. Poriadne neje, keď nemá peniaze. Občas čosi zje, ale to je málo. Sem-tam mu aj syn Ľubko dal peniaze, čo mu ho bolo ľúto,“ povedala na rovinu suseda.

Tá vraj videla aj ľudí, ktorí Karáska zháňali, aby im vrátil, čo si požičal. „Ľubo sa ľuďom vyrozpráva, čo sa mu prihodilo. Hrá divadlo, už to všetci poznáme. Jeden čas sem chodili ľudia, ktorí búchali na okná a chceli vrátiť peniaze. Riešila to tu aj polícia. On sa ale nikdy neukáže, aj keď je zatvorený doma,“ povedala na záver.

