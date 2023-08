Najstarší jarmok na Slovensku aj tento rok prilákal desiatky tisíc ľudí: Čo návštevníkov zaujalo najviac?

Zábava, dobré jedlo a šikovné ruky remeselníkov! Najstarší výročný jarmok na Slovensku, ktorý sa každoročne koná v auguste prilákal do Bardejova desiatky tisíc ľudí. Na štvordňovom podujatí obdivujú prácu zručných remeselníkov, ale môžu si pochutnať aj na delikatesách od výmyslu sveta v stánkoch. Ktoré lahôdky či suveníry idú najviac na dračku?

Počasie organizátorom z mestského úradu počas 670. ročníka jarmoku vyšlo náramne. O to viac ľudí jarmočné mesto navštívilo. A hoci sa na ňom podľa prepočtov, okrem iného, vypije 400-tisíc litrov piva, do soboty nemuseli riešiť žiadnu šarvátku, či vážnejší zdravotný problém. „Našťastie, zatiaľ s výnimkou drobností všetko prebieha hladko a to zábava beží do neskorých nočných hodín,“ uviedol hovorca bardejovskej radnice, Štefan Hij.

Bardejovský jarmok obľubujú aj jarmoční predavači. Ľudia sa však pre zložitú ekonomickú situáciu snažia šetriť, čo sa prejavuje aj pri opatrnejších nákupoch. „Zo strany kupujúcich je oproti minulým rokom citeľný menší záujem. Boli sme nútení aj my upraviť ceny. Ľudia prepočítavajú každé euro,“ podotkol košikár Alexander Vučkan (42). V stánkoch s občerstvením sa však nesťažujú. „Predpokladali sme, že predáme 50 sudov piva. Túto métu sme naplnili do soboty. Musíme zháňať ďalšie,“ povedal jeden z majiteľov stánku s občerstvením. Jarmok vyvrcholí koncertom skupiny Olympic v nedeľu večer.

1. Pletené košíky

Alexander Vučkan (42) prišiel do Bardejova so synom Danielom z Liptovského Trnovca. Na jarmoku nie sú žiadni nováčikovia. Prišli po 15-krát. Košikárstvu sa venuje od svojich 12 rokov. Taktiež vyrába koryta a iné úžitkové kuchynské riady a pomôcky. Veľké nadšenie však z neho nesála. „Zo strany kupujúcich je oproti minulým rokom citeľný menší záujem. Boli sme nútení aj my upraviť ceny.“