Mladík sa bál zoskočiť zo skokanského mostíka: Choré, čo spravil plavčík! Všetko je zachytené na videu

Mladík vyliezol na 10-metrový skokanský mostík, no keď sa ocitol na vrchole, premohol ho strach. Odmietal z neho zoskočiť, či zliezť, a tak mu na pomoc prišiel plavčík. Ten sa s ním však nebabral!

Vydesený neznámy mladík odmietal zísť alebo zoskočiť z 10 metrov vysokého mostíka. Prinútil ho k tomu až jeden z plavčíkov, no nie zrovna najľudskejšie. Ešte predtým sa ho však snažili dvaja ďalší plavčíci presvedčiť, aby zliezol z vlastnej vôle, on to ale odmietal. Práve preto musel zasiahnuť tretí plavčík, ktorý ho skopol z mostíka. Informuje o tom portál Daily Star.

Na hrôzostrašnom videu bol plavčík zachytený, ako nemilosrdne kopol muža z vysokého mostíka priamo do vody. K incidentu došlo 13. augusta v jednom rakúskom bazéne. Rakúska publikácia OÖNachrichten uviedla, že spoločnosť po incidente začala interné vyšetrovanie, ktoré stále prebieha. Steyrer Stadtbades, orgán zodpovedný za kúpalisko, potvrdil, že plavčík kopol návštevníka do bazéna. Dodali, že plavčík už nebude môcť pracovať na kúpalisku, kde sa incident odohral. Naďalej však bude pôsobiť v iných bazénoch, ktoré úrad prevádzkuje.

Vo vyhlásení Steyrer Stadtbades sa uvádza: „Úlohou plavčíka je zaistiť bezpečnosť zákazníkov. Preto je veľmi poľutovaniahodné, že sa plavčík podieľal na páde. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme objasnili okolnosti." Po stretnutí s mladíkom, ktorého plavčík skopol, sa orgán ospravedlnil aj za nedostatok úsudku plavčíka.