Žena naučila psa hovoriť, chlap je z toho na nervy: Keby mohol, tak vráti čas!

Žena tvrdí, že naučila svojho psa hovoriť, aby mohla komandovať svojho manžela. Sheena Shah (31) naučila svojho trojročného mix Pomeranian Husky Sapphire komunikovať prostredníctvom interaktívnych tlačidiel. Chlpatá kamoška jej manželovi hovorí, aby paničke priniesol jedlo, nápoje či urobil masáž.

Daily Star píše, Sapphire sa naučila stláčať tlačidlá a používa ich na to, aby Sheeninmu manželovi Sunitovi (31) povedala, napríklad aj to, že „mamička je hladná“, „rozmaznávaj mamičku“ alebo „mamička chce vodu“. Sheen o Sapphire napísala aj knihu. „Je to pes, ktorý má city. Milujem aká je expresívna! Stláča tlačidlá so silou a postojom - akoby tomu rozumela.“

Sheena a Sunit dostali Sapphire v septembri 2020 a milovníci psov ju zapájajú do všetkého, čo robia. „Chodí s nami na výlety, na rande a berieme ju do divadiel, kde sú psy povolené. Na našej svadbe išla dokonca k oltáru!“ pochvaľuje si. Žena si prezerala interaktívne hračky, keď našla tréningové tlačidlá a rozhodla sa ich vyskúšať. Sapphire sa naučila stláčať tlačidlo a za odmenu dostala pamlsok.

Sheena začala pomaly pridávať tlačidlá, aby sa Sapphie naučila hovoriť viac. Manželia s ňou cvičia päť až desať minút denne. „Bežne ležím v posteli a zakričím na ňu, aby niečo povedala ockovi, je to zábavné," smeje sa sympatická bruneta. Sheena je aktuálne tehotná a tvrdí, že Sapphire ju ochraňuje a veľmi sa teší, keď spozná ich syna.