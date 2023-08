Čech v Taliansku spôsobil v reštike chaos: Keď zistili, čo má v batožine, mieril za mreže! Potom nastal problém

Muža z Českej republiky, ktorý sa vo štvrtok pokúsil prepadnúť reštauráciu na druhej najväčšej rímskej stanici Tiburtina, nebolo možné doteraz vypočuť.

Talianskym úradom sa totiž nepodarilo zohnať tlmočníka do češtiny, píše dnes denník La Repubblica. Starší muž, ktorý je podľa tlače bez domova, tak zostáva vo väzbe, pretože sa úrady domnievajú, že môže byť nebezpečný.

Podľa médií sa muž pokúsil prepadnúť reštauráciu Chef Express a pri pokladniach žiadal o vydanie tržby. Na pracovníčku mieril pri tom plynovou pištoľou, z ktorej následne vystrelil. Muža zadržal okoloidúci a potom privolaná polícia.

Čech je vo väzbe aj kvôli tomu, že v jeho batožine polícia našla kušu a šípy. Sudca v piatok potvrdil väzbu, pretože sa na základe vyšetrovania polície domnieva, že je zadržaný nebezpečný.

Celé konanie však brzdí to, že v Ríme nebol v uplynulých dňoch k dispozícii tlmočník do češtiny. V polovici augusta sa totiž Rím vyľudňuje a mnoho ľudí odchádza na dovolenku. Bezradné bolo podľa tlače aj české veľvyslanectvo. "Starší muž nechápe, čo sa deje, nemôže podať svoju verziu príbehu a nemôže sa obhajovať, pretože chýba tlmočník," uviedol denník La Repubblica. Políciu hlavne zaujíma, prečo mal Čech so sebou kuši. Nové státie by sa malo uskutočniť v utorok, keď súd dúfa, že sa mu podarí tlmočníka do češtiny zohnať.