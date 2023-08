Na Sibíri bolo počuť výbuch, nebo zahalili iskry a dym: Takú explóziu ste ešte nevideli

Ruskí hasiči uhasili požiar, ktorý dnes vypukol v sklade s pyrotechnikou v sibírskom meste Kemerovo, uviedli tlačové agentúry TASS a Interfax s odvolaním sa na ministerstvo pre mimoriadne situácie.

Plamene zachvátili plochu 750 metrov štvorcových. Ranení či obete nie sú hlásené, dodali. "Oheň zachvátil celú budovu, strecha sa zrútila," napísal o požiari list Kommersant na svojom webe. Očití svedkovia povedali internetovému listu Gazeta.ru, že najprv počuli hlasné výbuchy a potom z budovy stúpal hustý dym.

"Bol som na balkóne, keď to búchalo. Nebol to výbuch ako po výbuchu munície. Najprv zaznelo niekoľko slabých rán a potom jedna veľká. A na nebi vznikol (z oblaku dymu) hríb ako po explózii. Všetko to vyzeralo strašne na pozadí rôznych udalostí, ktoré sa teraz dejú," uviedol jeden zo svedkov.

"Zaznel silný výbuch a stúpal hustý biely dym, boli počuť explózie a vo vzduchu boli vidieť iskry. Najskôr boli výbuchy tichšie, ale o pár minút to vybuchovalo silno a za 10-15 minút bol stúpajúci dym už čierny. Prišli tam dve hasičské autá a jedna sanitka," vylíčil ďalší svedok, predstavený ako Roman, ešte pred správou o uhasení požiaru.

V Rusku nie sú podobné udalosti výnimočné. Tento mesiac zahynulo 35 ľudí pri výbuchu a následnom požiari na benzínovej stanici v Machačkale na juhu krajiny. Ešte predtým si rozsiahly výbuch v sklade pyrotechniky v meste Sergijev Posad neďaleko Moskvy vyžiadal jednu obeť a najmenej 84 ranených.

"Opäť pyrotechnika? Vyzerá to, že v Rusku je veľa nadšencov pre ohňostroje," okomentoval správy o požiari a detonáciách v Kemerove poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko. Odkedy Rusko vedie vojnu na Ukrajine, pribudli na ruskom území výbuchy a požiare, ktoré úrady často pripisujú útokom dronov či sabotážiam.