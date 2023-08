Pod Tatrami nasadili vojakov, lekárov a prenosný röntgen: V Hranovnici šarapatí nákazlivé ochorenie!

Podtatranská obec Hranovnica (okr. Poprad) sa s problémom tuberkulózy borí už vyše 10 rokov. Z preventívno-bezpečnostných dôvodov prišli tentokrát do dediny lekári aj s prenosným röntgenom, aby odhalili, kto je infikovaný. Tento rok tam už totiž zaevidovali 16 nakazených a hrozilo, že sa tubera začne nekontrolovateľne šíriť. Nikomu však vyšetrenie nemohli nariadiť, a tak celá ťarcha presvedčovania a osvety padla na terénnych pracovníkov.

Už v roku 2013 bola v obci zaznamenaná vo zvýšenej miere tuberkulóza. Tento rok tam už bolo nakazených 10 dospelých a 6 detí. Jeden z nakazených dokonca chorobe podľahol. Aj preto sa Okresný úrad Poprad, Národný ústav vo Vyšných Hágoch a slovenská armáda rozhodli vykonať priamo v časti, kde bývajú Rómovia, u ktorých sa nákaza šíri, preventívnu prehliadku.

Hlavným cieľom bolo včas zachytiť nakazených. „Obec patrí medzi najproblematickejšie. Je potrebné zamedziť šíreniu. Ak má pacient otvorenú formu pľúcnej tuberkulózy, môže nakaziť až 15 ďalších. Ak by sme to neriešili, o rok máme sto a viac prípadov,“ uviedol primár oddelenia pneumológie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb vo Vyšných Hágoch Ivan Solovič.

„Vrátili sme sa k metódam spred viac ako 30 rokov, keď po dedinách jazdil autobus s pojazdným röntgenom a robili sa plošné vyšetrenia. Nám armáda zapožičala prenosný röntgen a v osade starostka pripravila a presvedčili ľudí aby sa dali vyšetriť. Nikoho nemôžeme donútiť si dať urobiť toto vyšetrenie. Je to len vo forme odporučenia alebo prosby. Síce ho predvoláme, dáme to vedieť aj obvodnému lekárovi, vieme ho aj vyliečiť. Je to liečiteľná choroba, plne hradená poisťovňou. No nemáme žiadne možnosti donútiť pacienta sa liečiť, pokiaľ nemáme dôkaz, že niekto ohrozuje verejné zdravie,“ dodal.