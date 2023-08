Vinczeovú a Kovalčíkovú zavesili ako netopiere: Cítila som sa všelijako! Čo si o tom myslí doktor?

Ukážu vám, že možné je všetko! Moderátorka Adela Vinczeová (42), producent Dano Dangl (48), herečka Jana Kovalčíková (32) a mnohí ďalší sa predvedú v novej šou televízie Markíza s názvom Možné je všetko.

Tvorcovia relácie avizujú, že rozhodne sa je na čo tešiť, pretože osobnosti si pred kamerami siahnu na dno svojich síl a zažijeme ich v situáciách, v akých ich nepoznáme. Na pľaci ich rozhodne nešetria.

Umelci v šou prichádzajú s kožou na trh a zažívajú rôzne dramatické situácie, a to za prítomnosti zdravotníkov. Tvorcovia pripravovanej šou, ktorá uzrie svetlo sveta 2. septembra, hneď v prvých častiach známym osobnostiam pri natáčaní nič nedarovali.

Zavesili ich na lano a niekoľko minút ich nechali visieť zo stropu dole hlavou. „Cítila som sa všelijako, len nie vo svojej koži. Strach som nemala, skôr rešpekt a nejaké očakávania, že aké to bude a čo sa bude diať s mojím telom. Ale výsledok bol veľmi fajn,“ prezradila vysmiata Jana Kovalčíková.

A ako to prežíval moderátor programu Dano? „Visieť dole hlavou viac ako 3 minúty nie je pre každého. Rozmýšľal som, že kedy ma už konečne zvesia dole, lebo som mal pocit, že mi odchádzajú myšlienky a už som sa nevedel koncentrovať,“ ozrejmil Dangl.

Zdravému človeku to neublíži

Pavel Traubner, neurológ

- Keď človek visí dole hlavou, nahrnie sa mu krv do oblasti mozgu, hlavy, tváre. Je to prirodzený fyziologický prejav. Nedochádza k žiadnym poruchám myslenia. Samozrejme, keď je to len na pár minút. A závisí to, samozrejme, od zdravotného stavu. Visenie dole hlavou sa neodporúča človeku, ktorý sa lieči na vysoký krvný tlak, má problémy so srdcom, má závraty. Je to aj jedna z techník jogy. Cvičí sa s cieľom zvýšenia kondície.