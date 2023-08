Do Grécka mieria v húfoch migranti: Dosiahli brehy obľúbených dovolenkových ostrovov!

Na grécke ostrovy sa za uplynulé tri dni priplavilo viac ako 300 migrantov. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AP.

Pobrežná stráž vo štvrtok uviedla, že úrady predchádzajúci deň našli 107 ľudí na ostrovoch Samos, Mykonos a Ro, ktoré ležia v Stredozemnom mori pri južnom pobreží Turecka.

V ten istý deň dosiahlo 109 ľudí brehy ostrovov Lesbos, Rodos, Samos a Santorini a ďalších 118 migrantov dorazilo na ostrovy Ro, Rodos a Lesbos v utorok.

Väčšinu migrantov zachytili neďaleko pobrežia hliadkové člny pobrežnej stráže. Plavili sa na člnov alebo iných plavidlách, ktoré zabezpečili pašeráci. Všetkých previezli do prijímacích stredísk pre migrantov.

Podľa údajov OSN sa tento rok dostalo do Grécka po súši a po mori viac ako 14.000 ľudí, čo je približne desatina celkového počtu migrantov prichádzajúcich do krajín EÚ cez Stredozemné more. Väčšina z nich smerovala do Talianska. Za celý rok 2022 dorazilo do Grécka dovedna 19.000 migrantov.