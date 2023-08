Rande, na ktoré do smrti nezabudne: Fuj! Choré, čo jej chlap nechal v kúpeľni

23-ročná Luna Ray z amerického štátu Michigan sa na sociálnej sieti podelila s nevšedným zážitkom. Na online zoznamke sa spoznala s mužom, ktorého si pozvala k sebe domov. Po chvíli jej bolo jasné, že z toho nič nebude. Odmietnutie nezobral najlepšie, ako mohol.

Žena zostala zhrozená, keď zbadala nápis, ktorý dotyčný muž zanechal v jej kúpeľni. Na spodok záchodovej dosky napísal slovo “run”, čo v preklade znamená "uteč". Na jej prekvapenie na to použil dva je j rúže, ktoré našiel v kúpeľni. Nemenovaného muža pozvala k sebe domov, aby sa lepšie spoznali pred tým, než sa stretnú vonku s priateľmi.

Luna sa však v jeho prítomnosti necítila komfortne, píše The Mirror. Keďže mu nechcela ublížiť, vymyslela si, že stále prechováva city pre svojho bývalého priateľa a navrhla, aby sa radšej rozlúčili. Pred odchodom jej nezabudol zanechať štipľavý odkaz na záchodovej doske. “Spáva so svojím ex. UTEČ,” napísal za účelom varovania budúcich potenciálnych partnerov.