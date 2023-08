Joe Biden otvorene o smrti Prigožina († 62): Neviem, čo sa tam stalo, ale nie som prekvapený

Smrť šéfa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina by vzhľadom na jeho spory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom nebola prekvapením. Tvrdí to hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Adrienne Watsonová, informuje agentúra AFP.

Watsonová uviedla, že ak sa Prigožinova smrť potvrdí, "nemala by byť pre nikoho prekvapením". "Katastrofálna vojna na Ukrajine viedla k pochodu súkromnej armády (vagnerovcov) na Moskvu a ako sa teraz zdá, tak aj... k tomuto," dodala Watsonová.

Podobne sa krátko po nej vyjadril aj samotný americký prezident Joe Biden. Správa o páde ruského lietadla, na palube ktorého mal byť aj Prigožin, ho zastihla počas dovolenky, ktorú trávi s rodinou pri jazere Tahoe v pohorí Sierra Nevada. Pád lietadla s Prigožinom by ani podľa jeho slov nebol "prekvapením".

"Neviem celkom presne, čo sa tam stalo, ale nie som prekvapený," povedal Biden, ktorého citovala agentúra Bloomberg. "V Rusku sa neudeje veľa vecí, za ktorými by nestál Putin, hoci neviem dosť na to, aby som poznal odpoveď (na to, čo sa stalo)," reagoval americký prezident.

Prigožin mal byť na palube súkromného lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo severne od Moskvy v Tverskej oblasti. Na palube malo byť dovedna desať ľudí, podľa informácií miestnych médií pád nikto neprežil. Prigožin, ktorému lietadlo podľa medializovaných správ aj patrilo, figuroval v zozname pasažierov. Jeho smrť dosiaľ však Moskva oficiálne nepotvrdila.

Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne pred dvoma mesiacmi - 23. júna - krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu.

Po dohode s Kremľom sa po jej neúspechu väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.