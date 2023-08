Prigožin († 62) našiel smrť v Rusku: Toto je jedna z možných príčin pádu lietadla!

Prigožinovo meno bolo na zozname cestujúcich, uviedli ruské úrady. Doposiaľ však nebolo bezprostredne potvrdené, že sa na palube skutočne nachádzal.

Podľa nepotvrdených informácií na platforme Telegram bolo súkromné lietadlo, ktoré smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde sa nachádzajú Prigožinove firmy, zostrelené ruskou protivzdušnou obranou. Stanica Sky News pripomína, že tieto informácie nebolo možné bezprostredne overiť.

Kanál Grey Zone tvrdí, že miestni obyvatelia pred pádom lietadla počuli dva výbuchy a na oblohe videli dva biele pruhy.

BREAKING:



Russia just shot down a private jet belonging to Prigozhin over the Tver region.



Has Putin killed the leader of the Wagner Group? pic.twitter.com/whDlhgmYAu