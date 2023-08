Zaujímavé atrakcie aj pre veľké rodiny: Rady, kam s deťmi vo Vysokých Tatrách!

Prázdniny sa prehupli do poslednej štvrtiny a mnohí rodičia hľadajú možnosti, ako stráviť čas so svojimi ratolesťami a niečo zaujímavé zažiť.

V najmenších veľhorách sveta je pritom naporúdzi veľa atrakcií a aktivít, ktoré ocenia najmenší i dospievajúci tínedžeri.

1. Zábavný park Orlíkovo, Štrbské pleso

Michal (42) a Jana (41), deti Mikuláš (9) a Tobiáš (7), Olomouc, Česká republika

Nachádza sa rovno pod mostíkmi. Deti sa tu môžu povoziť na elektrických autíčkach, ale zábavu si môžu užiť aj na nafukovacích okrúhlych člnoch s motorom. Tiež si môžu zaskákať na trampolínach. Oddych na loďkách si užívala aj rodina z českého Olomouca. „My sme viac na turistiku, dnes chceme prejsť cez Bystrú lávku, zajtra by sme mali prespať na Chate pod Rysmi. Potom by sme chceli ísť ešte na Téryho alebo Zbojnícku chatu. Sem sme sa prišli pozrieť, čo to je,“ povedal otec Michal.

Za koľko:

jazda autíčkom 3 min.: 2,20 €

loďka 3 min.: 2,20 €

trampolína 5 min.: 2,20 €

bungee trampolína 5 min.: 3,50 €

2. Interaktívna fotovýstava, Tatranská Polianka

Zuzana (34) a Lukáš (34), syn Edo (6), Česká republika

Ide o netradičné miesto s názvom Poliankovo, kde si pozriete dokumentárne filmy a zábery Pavla Barabáša. Návštevníci si môžu takto sprostredkovane užiť vodopád Salto Angel, severný pól aj raft na rieke Omo. Rovnako ako manželia so synom, ktorí prišli do Tatier po prvýkrát. „Mne sa veľmi páčilo auto chrobák s nohami a lúka, ktorá mi rozkvitala pod nohami,“ tešil sa malý Edo.

Za koľko: