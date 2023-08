Umelci roky po víťazstve v prvom ČSMT: Šou nám zmenila život! V tomto sme prví na svete

Kariéra tanečnej formácie Old School Brothers odštartovala po víťazstve v súťaži Česko Slovensko má talent priam raketovou rýchlosťou. Odvtedy uplynulo už niekoľko rokov a neustále prichádzajú s niečím novým. A je sa na čo tešiť!

Tanečná skupina Old School Brothers sa prednedávnom pochválila ich prvým videoklipom, ktorý nakrúcali v New Yorku. Raper Bruise, členovia tanečnej skupiny a speváčka Barbora Švidraňová stoja za zrodom chytľavej novinky I just can´t stop dancing.

To však nie je zďaleka jediná novinka v ich živote a v ich hlavách sa napriek dlhoročnej tanečnej kariére rodia neustále nové nápady. S členmi tanečnej skupiny sme sa rozprávali nielen o tanci, ale aj o šou Česko Slovensko má talent, novinkách aj súkromí.