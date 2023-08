Leto celebrít: Neuveríte, čo Mokráňová vymyslela a aha, kam išiel Bekr s Hilmerovou!

Niektorí už majú za sebou letné dovolenky v zahraničí, iní sa zdržiavajú na Slovensku. Celebritní rodičia vymýšľajú svojim ratolestiam cez prázdniny rôzne aktivity. Bicyklujú sa, chodia sa schladiť do hôr, plávajú alebo navštevujú pamiatky.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Lucia Mokráňová (31)

Lucia chodí s malou dcérkou Tali počas leta rada na výlety. „Vždy pozerám, kde je nejaký program pre deti. Našla som jogu pre najmenších a keď sa Tali dozvedela, že je to cvičenie, išla tam s radosťou. No a ja ako jej celoživotný sprievod som jej s nadšením pomáhala. Keď ma vidí, že cvičenie je moja práca, chce to robiť tiež.“

Stále na piesku

Barbora Krajčírová (36)

„Najčastejšie sa v lete zdržiavame na pieskovisku,“ hovorí moderátorka. „Kristián má obdobie, ktoré tejto aktivite veľmi praje, takže všetky možné kýbliky, lopatky a iné hračky sú u nás momentálne na prvých priečkach. Keď sa z našej záhrady náhodou presunieme niekam inam, stále nás to ťahá na pieskovisko.“

Po stopách muzikálu

Robo Opatovský (51)

Spevák sa rozhodol zobrať dcéru Hanku (11) na dovolenku na grécky ostrov Skopelos. „Točil sa tam muzikál Mamma Mia a jej sa veľmi páčil. Určite si pozrieme nejaké miesta, kde sa odohrával. Je tu čisté more, úžasná grécka kuchyňa a malinký hotel. To je pre mňa a moju rodinku dokonalý relax.“