Súbory na cloud ukladá málo zamestnancov

Cloudové služby na Slovensku využíva iba tretina zamestnancov našich firiem.

Bezpečné odkladanie súborov do cloudu využívame málo. Na Slovensku využíva nejakú formu cloudového riešenia necelá tretina zamestnancov. Cloud pritom za bezpečný považuje osem z desiatich užívateľov. Podľa IT odborníkov sa firmy ešte neodhodlali na prechod do cloudu, aj napriek tomu, že tieto služby dokážu šetriť veľa finančných prostriedkov a času. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Seyfor realizovala výskumná agentúra MNFORCE.

„Informačné technológie sa u nás adaptujú spravidla pomalšie, s odstupom času. Preto si myslím, že využitie cloudu bude významnejšie skôr v nasledujúcich rokoch,“ komentoval výsledok Peter Gajdošech.

Podľa posledných dát Eurostatu z mája tohto roka cloudové riešenia na Slovensku využíva 36 % firiem, pričom európsky priemer je viac ako 40 %. Cloud je pre firmy veľmi praktické riešenie, ktoré im umožňuje flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu. Jeho využívanie sa postupne stáva trendom, pričom aj Európska komisia apeluje na to, aby tieto služby do konca desaťročia využívali až tri štvrtiny firiem.

„V minulosti sme sa štandardne posúvali s inováciami v oblasti softvérových riešení vpred raz za tri roky, teraz je to niekoľkokrát ročne. Cloud prináša výhody veľkých, takzvaných enterprise riešení aj menším firmám za rozumnú cenu. To si v minulosti mohli dovoliť len veľké spoločnosti,“ dodal Gajdošech.

V prieskume označilo 52 % respondentov za najväčší benefit cloudu možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Ďalej oceňujú automatické zálohovanie dát (41 %), možnosť prístupu z iného zariadenia (40 %), možnosť lepšej spolupráce a zdieľania informácií s kolegami (35 %). Na piatom mieste (32 %) vnímajú používatelia ako výhodu úsporu času vďaka rýchlemu prístupu.