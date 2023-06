Z toho, čo bratislavskí policajti zverejnili, vám príde zle: Pozrite sa, čo robilo dieťa v idúcom aute!

Na Facebooku Polície SR bola zverejnená zarážajúca fotografia, na ktorej malé dieťa vystrkuje hlavu zo strešného okna auta. Polícia sa snaží poukázať na nebezpečnosť podobného správania.

Fotka bola vyhotovená v Bratislave na frekventovanej križovatke na ulici Svornosti v Bratislave. Autor fotografie k nej pripojil komentár, v ktorom opisuje, ako ho zaráža takýto prístup rodičov. Dievčatko vraj nemalo pás, a zo strešného okna sa vystrčilo viackrát, ba dokonca aj počas jazdy.

Autor ďalej pripája, že si nevie predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto na tomto semafore nedobrzdil a následne by do auta nabúral. Zverejnením fotky sa polícia snaží urobiť osvetu o tom, aké je takéto správanie nebezpečné.

Napokon však dostali aj druhú fotografiu s podobným správaním. Taktiež sa tam dieťa vystrkuje z okna idúceho auta. To policajti komentovali iba slovom: "Hrozné."