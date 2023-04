Máte chuť sa poriadne do sýta najesť? Vyskúšajte tieto recepty s hovädzím mäsom!

Aj ten najzarytejší bretarián má raz za čas chuť najesť sa poriadne do sýta a s odkrveným mozgom a ťažkými nohami potom hodinku len tak pozerať do steny. Do tohto stavu vás poľahky dostane kombinácia hovädzieho s chrenovou omáčkou a knedľou. Nedajbože, keď si predtým doprajete o mäsové knedličky vylepšenú zeleninovú polievku...

Hovädzie plátky s chrenovou omáčkou a domácou knedľou

4 porcie



Potrebujeme:



Hovädzie plátky 700 g hovädzej falošnej sviečkovej z pleca

6 strúčikov cesnaku

morskú soľ v mlynčeku

čierne korenie v mlynčeku

olivový olej

3 menšie mrkvy

100 g zeleru

1 cibuľu • nové korenie

4 bobkové listy

50 ml bieleho suchého vína

4 porcieHovädzie plátky Parená knedľa 150 ml teplej vody

20 g čerstvého droždia

1 lyžičku kryštálového cukru

500 g hladkej múky

štipku soli

1 vajce

Chrenová omáčka olivový olej

2 lyžice masla

2 šalotky

2 bobkové listy

nové korenie

1 strúčik cesnaku

morskú soľ v mlynčeku

čierne korenie v mlynčeku

1 a pol lyžice hladkej múky

300 ml mlieka

185 g sterilizovaného strúhaného chrenu

250 ml smotany na šľahanie (33 %)

šťavu z ½ citróna

čerstvú petržlenovú vňať

Do mäsa urobíme nožom asi 12 otvorov, do ktorých vložíme na polovice prekrojené strúčiky cesnaku. Mäso prerežeme na polovicu, osolíme, okoreníme a restujeme na olivovom oleji v kastróle. Počas restovania ho otáčame. Keď sa zatiahne, pridáme nakrájanú koreňovú zeleninu (mrkvy, zeler, cibuľu), nové korenie a bobkové listy. Po približne 5 minútach podlejeme vínom a povaríme, aby sa z neho odparil alkohol. Potom prilejeme horúcu vodu tak, aby bolo mäso zaliate. Prikryjeme pokrievkou a dusíme domäkka približne 60 – 90 minút. Pred podávaním ho nakrájame na plátky.

Parená knedľa V teplej vode rozmiešame rozdrobené droždie a cukor. Necháme približne 10 minút kysnúť. V robote s lopatkovým nadstavcom vymiesime z múky, zo soli, z vajca a pripraveného kvásku hladké cesto, ktoré sa odliepa od stien misky. Cesto pomúčenými rukami našponujeme, vrátime naspäť do misky, poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme približne 20 minút podkysnúť.



Cesto rozdelíme na 3 časti, z ktorých vypracujeme bochníky. Prikryjeme ich utierkou a necháme 5 minút kysnúť. Potom z nich vypracujeme knedle, ktoré naparujeme v hrnci cca 15 – 20 minút. Hotovú knedľu poprepichujeme špáradlom.

Chrenová omáčka V kastróle rozohrejeme olej a roztopíme maslo. Pridáme šalotky nasekané nadrobno, bobkové listy, nové korenie, najemno nakrájaný cesnak, soľ a čierne korenie. Restujeme dozlatista. Potom prisypeme múku a pripravíme svetlohnedú zápražku. Postupne k nej prilievame mlieko. Varíme za občasného miešania približne 10 minút. Potom pridáme sterilizovaný chren a smotanu, premiešame a privedieme k varu. Na záver dochutíme citrónovou šťavou.